Степанов: дети с временно оккупированных территорий, которые приезжают сдавать ВНО, не должны проходить обсервацию

25 июня в Украине началась основная сессия внешнего независимого оценивания.

Дети с временно оккупированных территорий, которые приезжают сдавать ВНО, могут не проходить обсервацию.

Об этом на брифинге 29 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"На сегодня у нас самоизоляцию или обсервацию не должны проходить исключительно дети, которые приезжают сдавать ВНО или поступать в украинские вузы с временно оккупированных территорий", - сказал он.

Степанов также напомнил, что на последнем заседании Кабмина разрешили не проходить обсервацию людям, которые после приезда из-за границы прошли исследование методом ПЦР и оно оказалось отрицательным.

Как сообщал УНИАН, на ВНО не смогло приехать 89% выпускников школ оккупированных территорий.

Как сообщал УНИАН, 25 июня в Украине началась основная сессия внешнего независимого оценивания - выпускники школ сдавали тестирование по математике.

Сессия ВНО в этом году продлится до 17 июля.

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