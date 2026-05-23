Журналистка назвала 5 пляжей Португалии, которые намного лучше распиаренного Алгарве

Куда сбежать от толп туристов, чтобы найти чистый золотистый песок и роскошные пейзажи без баснословных затрат.

Популярный португальский регион Алгарве ежегодно привлекает тысячи путешественников своими скалами и морем, однако из-за огромного наплыва отдыхающих найти там свободный шезлонг становится все сложнее, пишет Which?.

Журналистка издания, которая уже два года живет в Португалии, поделилась собственными открытиями и нашла отличную альтернативу.

По словам женщины, за время жизни в стране и регулярных путешествий со своим португальским партнером она хорошо изучила места, где на самом деле любят отдыхать местные жители.

Эти пять недооцененных уголков на западном побережье способны составить конкуренцию даже роскошным курортам Бали. Здесь вас ждут чистый белый песок, свежайшие морепродукты без туристических наценок и уютные закаты.

Пляжи Галуш и Галапиньюш (залив Сетубал)

Если вам нужна невероятно прозрачная вода, стоит обратить внимание на залив Сетубал. Особое место здесь занимают два соседних пляжа. Первый, Прайя-душ-Галуш, прекрасно подойдет для отдыха с детьми или пожилыми родителями, ведь спуск к воде здесь очень короткий и удобный. А вот до соседнего Галапиньюш придется немного пройтись пешком по дикой тропинке, взяв с собой сумку-холодильник с перекусом. По мнению женщины, оба пляжа являются ее любимыми в Португалии, ведь ярко-голубое море здесь граничит с заповедными зелеными холмами.

Пока вы находитесь в этом районе, обязательно стоит заказать морскую прогулку, чтобы посмотреть на дельфинов, а на ужин лучше ехать в сам город Сетубал. По словам автора, заведения на набережной там вовсе не являются ловушками для приезжих – здесь можно наесться вкусными морепродуктами за вполне приемлемые деньги.

Компорта

Это уютный и яркий прибрежный поселок с огромными пляжами и стильными барами постепенно становится известным, но людей здесь все еще немного. Местные называют его португальскими Хэмптонсами, ведь здесь успели купить виллы для летнего отдыха немало звезд, среди которых даже принц Гарри и Меган Маркл.

Тем не менее обычным туристам здесь по-прежнему комфортно, а цены в местных кафе и тавернах совсем не кусаются. Вокруг поселка раскинулось почти 40 километров чистого побережья, где можно спокойно загорать, гулять по сосновым лесам или наблюдать за аистами и фламинго.

Синтра-Кашкайш

Эти два региона соединены большим природным парком и разнообразным побережьем. Здесь найдется место для каждого: у подножия Кашкайша спрятаны маленькие и оживленные пляжи, в Синтре есть замечательный универсальный пляж Прайя-даш-Масаш, а чуть дальше на север начинаются настоящие дикие берега с высоченными скалами. Если остановиться на этом побережье, можно очень хитро спланировать свое время: гулять по сказочным дворцам Синтры утром или вечером, когда туда еще не доехали огромные автобусы с туристами из Лиссабона.

Чуть дальше по береговой линии расположен Эшторил. Там, по словам журналистки, обязательно стоит посетить пляж Сан-Педру – он спрятан от ветра за величественными известняковыми скалами, а воздух вокруг пахнет соснами и эвкалиптами.

Пенише

Многие переживают, что без поездки на Алгарве не увидят знаменитых португальских скалистых гротов. Но в Пенише этого добра не меньше – здесь полно пещер и каменных глыб, вырастающих прямо из воды. Главное сокровище этого места – архипелаг Берленгаш, куда за несколько минут можно доплыть на лодке.

Само Пенише – это очень простой и искренний рыбацкий городок, где собираются серферы. Здесь нет пафоса, зато есть золотой песок, отличная возможность поплавать с маской и местная пляжная фишка – "болаш де берлин". Это невероятно нежные пончики с яичным кремом, которые разносят прямо по пляжу. Если загорать надоест, можно осмотреть старинную крепость и маяк, или съездить в соседний городок Назаре, который зимой известен своими штормовыми волнами высотой с многоэтажку.

Одесейше

Это самая южная и самая теплая локация в списке, расположенная как раз на границе между Алгарве и тихим регионом Алентежу. Этот уникальный пляж разделен рекой Сейше, поэтому отдыхающие могут сами выбирать, где им купаться сегодня – в тихой, теплой речной лагуне или в прохладных волнах Атлантического океана.

Пляж официально признан одним из семи чудес Португалии, и места на нем так много, что никто не будет сидеть у вас на голове. А сама деревня Одесейше – это классические белые домики с черепичной крышей, поднимающиеся на холм к старинной ветряной мельнице. Здесь вы проведете время в компании самих португальцев, которые сбежали сюда на каникулы.

