Из Бухареста вновь курсируют прямые поезда в Стамбул, Софию и Варну: сколько стоят билеты

Почти все маршруты будут работать до 12 октября.

Национальный железнодорожный оператор Румынии CFR Călători возобновил сезонное международное сообщение с Болгарией и Турцией. Как сообщает Euronews, до середины октября пассажиры снова смогут ежедневно путешествовать прямыми поездами из Бухареста в Стамбул, Софию и болгарский курортный город Варна.

Стоимость билетов начинается от 27 евро в одну сторону. В компании отмечают, что международные маршруты призваны обеспечить путешественникам "комфортную и доступную" альтернативу, особенно в период летних отпусков в Болгарии и Турции.

Отмечается, что сезонное сообщение "România" заработало 12 июня с возобновлением рейса Бухарест – Варна. Уже на следующий день возобновилось движение прямых поездов в Софию и Стамбул.

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Все маршруты будут работать до 12 октября, за исключением направления в Варну: последний рейс из Бухареста в болгарский курорт отправляется 11 октября.

"Возобновление международных поездов отражает общеевропейскую тенденцию к росту популярности железнодорожных путешествий. Все больше пассажиров ищут альтернативу коротким авиаперелетам, а ночные поезда вновь набирают популярность", – отмечает Euronews.

Где приобрести билеты

Приобрести билеты можно за 90 дней до даты отправления – через официальный сайт CFR Călători или в кассах железнодорожных вокзалов, осуществляющих продажу международных билетов.

Также воспользоваться этими маршрутами могут владельцы проездных Interrail.

Бухарест – Варна

Поезд отправляется с Северного вокзала Бухареста в 10:46 и прибывает в Варну в 19:56. Продолжительность поездки составляет примерно 9 часов 10 минут.

В обратном направлении поезд отправляется из Варны в 09:30 и прибывает в Бухарест в 16:56.

Стоимость билета второго класса начинается от 27 евро в одну сторону.

Бухарест – София

Отправление из Бухареста также осуществляется в 10:46, а прибытие в столицу Болгарии запланировано на 20:41. Путешествие длится около 9 часов 55 минут.

Обратный рейс отправляется из Софии в 07:00 и прибывает в Бухарест в 16:56. Цена билета второго класса начинается от 33,60 евро в одну сторону.

Бухарест – Стамбул

Для пассажиров, следующих в Турцию, предусмотрен ночной поезд. Он отправляется из Бухареста в 10:46 и прибывает на станцию Стамбул-Халкалы в 09:56 следующего дня.

Общая продолжительность путешествия составляет около 23 часов 10 минут. В обратном направлении поезд отправляется из Стамбула в 20:00 и прибывает в Бухарест в 16:56 следующего дня.

Место в четырёхместном купейном вагоне с лежачими местами стоит от 57,80 евро в одну сторону.

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Напомним, ирландский лоукостер Ryanair объявил о рекордном расширении программы полетов в Эмилию-Романью (Италия). На фоне решения властей отменить муниципальный налог в размере 6,50 евро в аэропортах Форли, Пармы и Римини с 1 января 2026 года, Ryanair обеспечит летом перевозку 700 тыс. пассажиров и откроет 9 новых маршрутов. Таким образом, удастся сохранить более 445 рабочих мест в местных аэропортах.

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