Ученые нашли захоронения элитных воинов и их богато украшенного оружия возрастом 1100 лет

Все трое мужчин были похоронены в 920-х или 930-х годах.

В Венгрии археологи обнаружили захоронения трех элитных воинов-мужчин возрастом 1100 лет, и анализ ДНК показал, что они были родственниками. Об этом пишет Live Science.

В захоронениях воинов были найдены оружие, включая саблю и лук с колчаном стрел, а также десятки монет. Анализ ДНК показал, что один из воинов мог быть отцом или братом подростка-воина из одного из других захоронений, и что все три воина были родственниками по отцовской линии.

Отмечается, что захоронения, расположенные недалеко от деревни Акасто, примерно в 92 километрах к юго-востоку от Будапешта, были обнаружены волонтерами из программы общественной археологии Музея имени Йожефа в Катоне и раскопаны командой волонтеров и профессионалов под руководством Вильгельма Габора, главы археологического отдела музея.

Все трое мужчин были похоронены в 920-х или 930-х годах. В общей сложности в трех захоронениях была найдена 81 монета. Большинство из них происходят из Северной Италии и относятся к правлению Беренгара (888-924 гг.), короля, правившего частью Италии и являвшегося правнуком Карла Великого. В то время венгры образовали королевство в Венгрии, и воины этого королевства участвовали в военных походах в Северной Италии. Археологи предположили, что захороненные воины могли получить монеты во время этих походов.

Интересно, что один из воинов умер в возрасте 17-18 лет и носил пояс, частично украшенный позолоченным серебром. На правой стороне у него был кожаный мешочек, известный как саблевидный мешок, украшенный серебряной пластиной. Археологи написали:

"На левой руке он носил золотое кольцо с синими стеклянными камнями, а его ноги были украшены серебряными браслетами.

На его теле были обнаружены несколько небольших золотых пластинок - возможно, остатки одежды или погребального савана, предположила команда. Он также был похоронен с конской упряжью, ремни которой были украшены позолоченным серебром.

В другом захоронении находился воин, умерший в несколько более молодом возрасте - от 15 до 16 лет. Он был похоронен с колчаном, в котором находилось семь стрел и лук.

"Жесткие изогнутые концы и рукоятка его лука были покрыты декоративными пластинами из оленьих рогов", - сообщила археологическая группа.

Отмечается, что в третьем захоронении находился воин, умерший в возрасте от 30 до 35 лет. Там были обнаружены сабля, снаряжение для стрельбы из лука, конская упряжь, серебряный браслет и пояс, украшенный монетами, сообщили археологи. Анализ ДНК показал, что этот человек, вероятно, был отцом или братом самого молодого воина и что все три воина были родственниками.

Команда ученых также изучила соотношение изотопов, или элементов с различным числом нейтронов в ядрах, в останках воинов. Этот анализ показал, что рацион трёх воинов был богат животным белком.

"На основании археологических находок можно утверждать, что здесь была похоронена элитная группа воинов, предположительно, члены военного командования", - написали археологи.

