Какие есть у человека 'лишние' кости: ответ вас удивит

Часто нет очевидных признаков того, что у человека больше костей, чем обычно.

У младенцев больше костей, чем у взрослых: если у новорожденных может быть от 275 до 300 костей, причем более мелкие кости срастаются и затвердевают, образуя более крупные по мере взросления ребенка, то у большинства взрослых их всего 206. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что наличие более мелких и мягких костей дает младенцам дополнительную гибкость, необходимую для того, чтобы свернуться в утробе матери и пройти через родовой канал.

У некоторых взрослых действительно больше 206 костей. Эти лишние кости, известные как добавочные кости или сверхкомплектные кости, могут образовываться, когда кости не срастаются стандартным образом во время развития, согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports.

Однако часто нет очевидных признаков того, что у человека больше костей, чем обычно.

"Очень легко не знать о наличии добавочной кости. Часто мы узнаем о наличии добавочной кости, когда пациенту делают рентген по другому поводу, и она обнаруживается случайно", - сказал доктор Вандан Патель, хирург-ортопед из Института реконструкции стопы и голеностопного сустава в Медицинском центре Mercy в Балтиморе.

Добавочные кости в организме

По словам Эрена Огут, доцента кафедры анатомии Стамбульского университета Медениет, даже когда добавочные кости видны на рентгеновских снимках, их часто игнорируют или ошибочно принимают за фрагменты перелома или возрастные изменения. Он сказал:

"В целом, исследования показывают, что они встречаются примерно у 10-30% населения, но их истинная распространенность, вероятно, выше, чем принято считать".

Патель рассказал, что добавочные кости распространены в стопе и голеностопном суставе, сказал. Наиболее распространенной добавочной костью является треугольная кость (os trigonum).

"Это наблюдается у 10-25% людей. Она расположена в задней части голеностопного сустава. Она может вызывать боль, особенно при наклоне пальцев ног и голеностопного сустава вниз, например, у балерины в пуантах", - заявил он.

Другая распространенная добавочная кость называется наружной большеберцовой костью, также известной как добавочная ладьевидная кость.

"Она встречается у 12% населения. Она расположена на внутренней стороне стопы, рядом с обычной ладьевидной костью. Иногда ладьевидная кость выглядит увеличенной. Она может вызывать боль в своде стопы и часто встречается при плоскостопии", - поделился Патель.

Врачи также знают о ряде редких добавочных костей, часто благодаря исследованиям трупов или медицинской визуализации. Одним из примеров является вертлужная впадина, добавочная кость бедра, которая может быть связана с болью в бедре, отметил он. Эта добавочная кость встречается менее чем у 5% населения.

Интересно, что иногда возможно наличие добавочных ребер. По данным Кливлендской клиники, до 1% людей имеют одну или даже две дополнительные кости в шее при рождении, известные как шейные ребра. Эта редкая кость не похожа на обычное ребро; она может быть более вертикальной или диагональной, а не горизонтальной, как ребра в грудной клетке. В большинстве случаев шейные ребра не вызывают проблем, но могут приводить к боли или слабости в руке.

