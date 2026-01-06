'Думали, что на нас напали россияне': жителей Берлина напугали отключения света в городе

Украинцы в Берлине открыли "пункт несокрушимости" для местных.

В результате диверсии на электросетях в Берлине в одном из районов столицы Германии уже 4-й день отсутствует электроснабжение. Без электричества и отопления осталось около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи коммерческих объектов. Реакция на это у немцев и украинцев, которые там живут, совершенно разная, сообщает "Радио Свобода".

Немцев напугал блэкаут

"Четвертый день один из районов столицы Германии находится в блэкауте из-за поджога кабелей на электростанции. Кто-то из местных остается дома и освещает комнаты свечами, кто-то едет к знакомым или идет к аварийным пунктам. Тем временем украинские беженцы организовали пункт несокрушимости, где можно подзарядить гаджеты, согреться и выпить горячего чая", - сказано в материале издания.

Украинцы, которые живут в Германии, рассказали журналистам, что для немцев отсутствие электроэнергии - стрессовая ситуация, потому что там о плановых отключениях обычно предупреждают за несколько недель.

"Здесь же они фактически не смогли элементарно предупредить жителей, потому что не было сети, сообщения не поступали. У нас проще: включается сирена и мы знаем, что это тревога. А здесь и прятаться не нужно, никуда бежать - но люди напуганы. Я слышала, как немцы говорили: "Мы думали, что на нас напали россияне. Мы думали, что это уже Россия на нас наступает", - рассказала журналистам Оксана Орел из Одессы, которая вместе с дочерью нашла приют в Берлине после начала полномасштабной войны в Украине.

Украинцы открыли "пункт несокрушимости" для местных

Также она рассказала, что на базе центра AdlerA e.V., который помогает мигрантам из Украины адаптироваться украинцы открыли "пункт несокрушимости" для местных.

"Родители, семьи детей, которые посещают нашу организацию - и украинские, и немецкие семьи - первыми воспользовалась этой возможностью. Они привели детей на танцы, немножко погреться, сразу взяли подзарядить гаджеты. К нам также приходят люди, которые проживают в многоквартирных домах. У них электроплиты и электробойлеры. По сути, они не могут даже горячего чая сделать дома. Мы сказали, что они могут приносить термосы, кипяток домой", - сказала украинка.

Женщина также отметила, что украинцы открыли "пункт несокрушимости" не только в знак благодарности за помощь беженцам и поддержку Украины, но и чтобы поделиться собственным опытом во время отключений.

"Мы говорим: "Ничего страшного, что несколько дней не будет света - в Украине тоже есть отключения. Все наладится". Наш опыт здесь, по моему мнению, очень важен. Я увидела свою соседку-немку и сказала ей, что мы открыли пункт. Она мне ответила, что купила три свечи, фонарик и новые батарейки. И вспомнила, как я рассказывала о том, что украинские женщины "запасливые": у всех дома есть из чего развести пюрешку, сухарики", - заявила украинка.

Когда в Украине исчезнут графики отключений света

Как сообщал УНИАН, в Украине за три месяца осени в результате российских обстрелов было повреждено 8 ГВт генерации. В правительстве говорят, что графики отключений света можно будет отменить в течение двух месяцев, если не будет обстрелов.

На конец декабря зафиксировано более 2000 ударов по энергосетям и около 440 ударов по энергообъектам. За месяц россияне выбивают в среднем по 60 трансформаторов.

