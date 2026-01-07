Черное золото: этот фрукт способен регулировать уровень сахара в крови и артериальное давление

Сок из этого фрукта может защищать от проблем, связанных с микробиомом кишечника.

Арония или черноплодная рябина, которая происходит из Северной Америки, привлекла внимание благодаря высокому содержанию полифенольных соединений, пишет Earth.

В статье говорится, что эти природные химические вещества обладают полезными свойствами, выходящими за пределы обычного питания. Например, они обладают антиоксидантным действием, которое может способствовать успокоению воспалительных процессов в организме.

Люди начали интересоваться полезными свойствами аронии в надежде, что этот простой фрукт может способствовать здоровому образу жизни.

Видео дня

Издание отмечает, что недавно ученые исследовали, может ли сок аронии защищать от проблем, связанных с микробиомом кишечника, возникающих вследствие неправильного питания. Как сообщило издание, этот проект возглавляла доктор Стефани М. Г. Уилсон из Университета штата Монтана и его результаты были опубликованы на сайте Frontiers.

Объясняется, что исследования в этой области были направлены на изучение реакции бактерий в пищеварительном тракте на употребление ягод аронии, особенно в ситуациях, когда нездоровый рацион питания может вызвать воспаление.

В публикации говорится, что ранние исследования указывают на интересные изменения в микроорганизмах и намекают на то, что эта ягода может изменять определенные бактериальные сообщества и уменьшать нагрузку, вызванную диетой с высоким содержанием жиров.

Исследовательская группа использовала мышь как модель с трансплантированными микробиомами кишечника человека, которые происходили от доноров с разным уровнем воспаления.

"Добавки из аронии обеспечили надежную защиту", - рассказал доктор Уилсон, анализируя результаты в конце исследования.

Издание рассказало, что ученые зафиксировали увеличение количества бактерий рода Eggerthellaceae, которые способны перерабатывать полифенолы. Кроме этого, некоторые данные также связывают употребление черной аронии с изменениями в метаболитах, связанными с улучшением барьерных функций кишечника.

В материале есть объяснение, что эти изменения свидетельствуют о том, что употребление продуктов на основе аронии может способствовать поддержанию баланса пищеварительной системы в периоды пищевого стресса.

Более того, другие исследования указывают на то, что арония является не только источником антиоксидантов, но и может способствовать здоровому уровню глюкозы и работе сердца. Традиционные способы использования аронии включают соки, джемы и порошки, но новейшие научные исследования призывают более внимательно рассмотреть ее больший потенциал в питании.

Ученые обнаружили, что мыши с микробиомом доноров, которые имели меньший уровень воспаления, были более устойчивыми во время испытания диетой с высоким содержанием жиров.

Они пришли к выводу, что арония еще больше защищала эту группу. Это свидетельствует о том, что, хотя арония может помочь большинству людей, наибольшее улучшение могут заметить те, кто имеет специфический дисбаланс микрофлоры.

Другие советы диетологов

Ранее УНИАН сообщал, что не только зеленый чай, но и другие продукты и напитки имеют антиоксиданты и даже в большем количестве.

Также мы писали, что диетологи рассказали, какие фрукты они советуют употреблять замороженными, а не свежими и объяснили, почему.

Вас также могут заинтересовать новости: