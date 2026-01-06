Тысячи французских солдат могут быть направлены в Украину после прекращения огня, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после прекращения огня в Украину могут быть направлены "тысячи французских солдат". Об этом пишет Le Monde.
"Тысячи французских солдат могут быть направлены для поддержания мира в Украине после прекращения огня". После подписания мирного соглашения мы хотим, во-первых, предоставить изображения и данные наблюдений (...), во-вторых, мы будем участвовать в восстановлении украинской армии, и в-третьих, мы продемонстрировали свою готовность быть развернутыми в составе этих многонациональных сил. Это не силы, которые мы обязуемся участвовать в боевых действиях. Это силы обеспечения после подписания мирного соглашения", - сказал он.
Важно, что Макрон упомянул "потенциал в несколько тысяч военнослужащих". Он уточнил, что "это не силы, которые будут вовлечены в боевые действия".
По его словам, Турция готова взять на себя ответственность за морской компонент гарантий безопасности для Украины.
Он также пояснил, что Соединенные Штаты возьмут на себя ведущую роль в мониторинге прекращения огня после подписания мирного соглашения:
"Этот парижский саммит изменил то, что впервые произошло сотрудничество между "Коалицией желающих" украинцами и американцами, и американцы заявили о своей готовности к этому… Вот что изменилось за последние недели. Именно они будут руководить мониторингом прекращения огня, то есть всей работой, связанной с определением того, нарушается ли граница или нет".
На вопрос о возобновлении диалога с российским президентом Владимиром Путиным Макрон ответил, что "в ближайшие недели он будет реорганизовывать контакты".
Миротворцы в Украине - последние новости
Ранее Радио Свобода сообщало, что случае прекращения огня численность миротворческого контингента в Украине может насчитывать от 15 до 20 тысяч человек.
"Некоторые чиновники говорят, что в разных европейских столицах звучат разные цифры по численности контингента. Колеблются они от 15 до 20 тыс., хотя некоторые надеются, что это будет ближе к 30 тыс. миротворцев, которые позаботятся о безопасности моря, неба и суши", - говорилось в материале.