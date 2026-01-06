'Мало кто может сравниться с ним': на Западе определили лучший новый электромобиль

Сегодня большинство автопроизводителей предлагает собственные электрокары. Из-за такого разнообразия потенциальному покупателю бывает трудно определиться, какую модель целесообразно купить.
К счастью, существуют специализированные издания, которые много лет занимаются оценкой новых автомобилей. Свежий рейтинг лучших электрических автомобилей в 2026 году представило известное британское издание Autocar.
По мнению специалистов, Skoda Elroq является лучшим электромобилем, который можно приобрести прямо сейчас.
"Мало какие электромобили, не говоря уже о компактных SUV, могут сравниться с Elroq по уровню универсальности, практичности и соотношению цены и качества", - считают в издании.
Эксперты добавляют, что Skoda Elroq предлагает эти качества без ущерба для запаса хода и комфорта. Одним из самых больших преимуществ модели назвали просторный интерьер.
Как и каждый автомобиль, Elroq имеет и свои недостатки. Так, по мнению специалистов, его трудно назвать увлекательным в управлении. Также он не является лучшим при поездках вне города (это все же кроссовер, а не внедорожник).
Базовые версии автомобиля стоят в Европе около 35 000 - 38 000 евро, тогда как цены на более продвинутые варианты могут превышать 41 000 евро.
Эксперты издания назвали и другие отличные модели электромобилей, в том числе гораздо более "продвинутые" и дорогие.
ТОП-10 лучших электромобилей в 2026 году:
- Skoda Elroq
- Kia EV3
- Hyundai Ioniq 5 N
- Cupra Born
- Renault 5
- Volkswagen ID.7
- Porsche Taycan
- Rolls-Royce Spectre
- Tesla Model 3
- BMW i7
Лучшие электромобили - другие новости
Ранее в издании What Car? назвали десять электромобилей с наибольшим запасом хода. Некоторые модели способны проехать более 700 км без подзарядки. В десятку лидеров попали такие автомобили, как Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz EQS и DS No8.
Также специалисты What Car? определили самые надежные электромобили с пробегом. В список попали такие машины, как MINI Electric, Nissan Leaf и BMW i4.