Звезда 'Евровидения' вызвала скандал словами о России (видео)

Артистка говорит, что не против дать там концерты.

Певица Bambie Thug (настоящее имя - Бемби Рэй Робинсон), которая представляла Ирландию на "Евровидении" 2024 года, не против выступить в Российской Федерации.

В сети распространили отрывок из эфира, в котором 32-летняя исполнительница уверяет, что не игнорирует своих российских поклонников. "Я не игнорирую россиян. Если будет возможность там выступить - я буду там и еще много где", - сказала женщина.

Как пишет Eurovisionfun, представительница Ирландии на песенном конкурсе также заявила, что испытывает теплые чувства к российским фанатам:

"Если бы у меня была возможность спеть в России, я бы уже это сделала. Я люблю своих российских поклонников и не игнорирую их".

Как известно, Bambie Thug финишировала на "Евровидении-2024" в Мальме с песней "Doomsday Blue", что стало лучшим результатом Ирландии с 2000 года. Артистка неоднократно попадала в центр публичного внимания не только из-за творчества, но и из-за своей политической позиции относительно участия израильского исполнителя в конкурсе.

Во время репетиций к финалу Bambie Thug хотела выступать с надписями на одежде с призывами о прекращении огня в Газе и солидарности с Палестиной, а впоследствии объявила, что не будет выполнять свою конкурсную песню "Doomsday ВІце", пока Израиль не исключат из "Евровидения".

