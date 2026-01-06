Трамп заявил, что демократы объявят ему импичмент в случае победы на выборах

По словам Трампа, демократы найдут повод объявить ему импичмент.

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы могут объявить ему импичмент, если республиканцы не выиграют промежуточные выборы в Конгресс. Такое заявление он сделал во время выступления в Палате представителей США.

"Вы (республиканцы - УНИАН) должны выиграть промежуточные выборы, потому что если мы не выиграем, они (демократы - УНИАН) найдут повод объявить мне импичмент. Мне объявят импичмент", - сказал Трамп.

Президент США добавил, что уверен в том, что республиканцы одержат победу на выборах в Конгресс. Напомним, что эти выборы пройдут в ноябре 2026 года.

В декабре 2018 года Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу за злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Уже в январе 2021 года Палата представителей США объявила второй импичмент против Трампа за подстрекательство к мятежу после событий штурма Капитолия.

Республиканцы насмехались над Трампом до его прихода к власти - что известно

Ранее член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что республиканцы в Конгрессе высмеивали Дональда Трампа, но потом поддержали его, когда он выиграл номинацию от их партии на выборах в Белый дом в 2024 году.

Тейлор Грин отметила, что сейчас республиканцы не критикуют Трампа публично, ведь боятся стать его мишенью. По ее словам, они боятся выйти за пределы дозволенного и получить неприятный пост о себе в соцсети президента США Truth Social.

В The Guardian напомнили, что когда-то Тейлор Грин была преданной соратницей Трампа, однако в январе 2025 года она покинула Конгресс из-за разногласий с президентом США. В частности американский лидер назвал ее "предательницей" и атаковал ее в сети, из-за чего, по словам политика, ей начали угрожать.

