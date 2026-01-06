Затея НАТО защититься от саботажа РФ в Балтийском море провалилась: в WSJ назвали причину

НАТО заявило, что направит фрегаты, самолеты и беспилотники для патрулирования Балтийского моря на предмет подводных угроз.

Страны НАТО надеялись, что усиленное патрулирование Балтийского моря предотвратит саботаж подводных кабелей. Но повреждение другого кабеля на прошлой неделе означает, что сдерживающий эффект не работает. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В канун Нового года финская телекоммуникационная компания Elisa сообщила о повреждении кабеля передачи данных, проходящего между Хельсинки и Таллином. Финские власти обнаружили якорь, волочащийся по дну грузового судна "Фитбург", недавно покинувшего российский порт. Судно было задержано, и начальник полиции Хельсинки заявил, что подозревает саботаж. Финские таможенники сообщили об обнаружении на борту санкционированной российской стали.

"Вопрос в том, что Финляндия предпримет в связи с этим. Аналогичный инцидент произошел в Балтийском море год назад, и его последствия показывают, что злоумышленники могут рассчитывать на минимальные последствия даже после того, как их поймают с поличным", - сказано в статье.

Отмечается, что на Рождество 2024 года танкер, идентифицированный как часть теневого флота России, волочил якорь, повредив кабель передачи данных Elisa и электрический кабель Estlink 2, который обеспечивает почти 15% электроэнергии для стран Балтии. Финляндия задержала судно, известное как "Игл С", и прокуратура предъявила уголовные обвинения его капитану и двум членам экипажа.

Однако Финляндия является участницей Конвенции ООН по морскому праву, которая гласит, что юрисдикция по наложению санкций за инциденты в море принадлежит стране, под флагом которой плавает судно, или стране происхождения экипажа. В октябре Хельсинкский окружной суд отклонил иск, сославшись на договорные обязательства Финляндии и установив отсутствие юрисдикции.

Важно, что сейчас дело находится на стадии апелляции. Но экипаж и "Игл С" больше не находятся в Финляндии, поэтому даже если прокуратура и владельцы кабелей одержат победу, неясно, смогут ли они обеспечить исполнение какого-либо решения.

Через несколько недель после инцидента с "Игл С" НАТО заявило, что направит фрегаты, самолеты и беспилотники для патрулирования Балтийского моря на предмет подводных угроз.

"Но патрулирование не принесет результатов, если морские диверсанты будут знать, что международное право защитит их от последствий", - добавили в издинии.

Гибридная война РФ против НАТО

Страны восточного фланга НАТО находятся в состоянии повышенной готовности к потенциальным вторжениям в воздушное пространство с сентября, когда три российских военных самолета нарушили воздушное пространство Эстонии на 12 минут. Это произошло всего через несколько дней после того, как более 20 российских беспилотников вошли в воздушное пространство Польши.

