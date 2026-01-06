Разведенная Тополя откровенно рассказала о личной жизни

Артистка говорит, что пока не ищет новых отношений.

Украинская певица Елена Тополя, которая в конце года прошла через развод с солистом группы "Антитела" Тарасом Тополей, рассказала о своей личной жизни.

В интервью Люкс ФМ артистку спросили, ходила ли она уже на свидания. Тополя ответила, что пока не ищет никаких отношений, однако не исключает появление таких в будущем. По ее словам, самым важным является то, чтобы этот союз не повлиял плохо на ее детей:

"У меня есть внимание мужчин, оно и было. Да, я могу сказать, что я свободнее могу общаться. Но нет необходимости что-то строить. То есть у меня нет страха, что я одна. Абсолютно".

На вопрос ведущего о том, каким должен быть мужчина, который будет рядом с ней, певица сказала, что имеет очень много критериев. Певице абсолютно все равно, будет ли он принадлежать к сфере украинского шоу-бизнеса, однако ей важно, чтобы будущий избранник имел похожий жизненный опыт.

"С, возможно, какими-то тоже разводами или расставаниями. То есть это уже человек, который прошел какую-то трансформацию тоже", - пояснила Тополя.

Как сообщал УНИАН, ранее Елена Тополя рассказала, как ее родители отреагировали на новость о разводе с мужем, которому она родила троих детей. По ее словам, семья не сразу поверила в серьезность намерений супругов.

