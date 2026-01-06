В Гренладии ответили на территориальные посягательства Трампа

Нильсен призвал Соединенные Штаты к уважительному диалогу по надлежащим дипломатическим и политическим каналам.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил президенту США Дональду Трампу, что тот не может захватить территорию "потому что хочет этого". Об этом пишет Sky News.

"В ситуации, когда американский президент вновь заявил, что Соединенные Штаты очень серьезно относятся к Гренландии, эта поддержка со стороны наших союзников по НАТО очень важна и недвусмысленна", - сказал он.

Нильсен призвал Соединенные Штаты к уважительному диалогу по надлежащим дипломатическим и политическим каналам, используя уже существующие форумы, основанные на соглашениях, заключенных с Соединенными Штатами.

"Диалог должен проходить с учетом того, что статус Гренландии основан на международном праве и принципе территориальной целостности", - добавил он.

Отмечается, что политик имел в виду ранее сделанное заявление европейских лидеров, подтверждающее, что "Гренландия принадлежит своему народу".

Заявления Трампа о Гренладнии

Ранее редактор по вопросам безопасности и обороны Sky News Дебора Хейнс писала, что Трамп действительно настроен захватить Гренландию. Более того, Европа и Канада слишком слабы, чтобы его остановить.

Она считает, что становится все более очевидным, что слова Трампа о том, что он хочет получить контроль над Гренландией, являются не просто громкими заявлениями. Такой шаг может нарушить стабильность внутри НАТО, так как остров находится под влиянием Дании, но президента США, похоже, это не волнует.

