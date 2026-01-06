Старые 'Люди Икс' возвращаются: опубликован новый тизер 'Судного дня'

Поклонники вновь увидят любимых героев.

Marvel Studios представила третий тизер-трейлер к предстоящему фильму "Мстители: Восхождение Доктора Дума", который выйдет в кинотеатрах 18 декабря 2026 года.

Тизер сосредоточен на трех культовых персонажах оригинальной трилогии "X-Men": Патрик Стюарт возвращается в роли профессора Ксавьера, Иэн Маккеллен - в качестве Магнето, а Джеймс Марсден снова играет Циклопа. Фильм объединит супергероев из двух десятилетий киновселенной Marvel, которые будут противостоять эпическому злодею в исполнении Роберта Дауни-младшего.

В составе огромного актерского ансамбля также Крис Эванс, Ванесса Кирби, Энтони Макки, Себастьян Стэн, Летиция Райт, Пол Радд, Уайатт Рассел, Эбон Мосс-Бахрах, Симу Лиу, Флоренс П'ю, Келси Грэммер, Льюис Пуллман, Дэнни Рамирес, Джозеф Куинн, Уинстон Дюк, Том Хиддлстон, Алан Камминг, Ребекка Ромейн, Ченнинг Татум и Педро Паскаль.

Видео дня

Напомним, первый трейлер, который вышел 23 декабря, показал возвращение Криса Эванса в роли Стивена Роджерса, известного как Капитан Америка, тогда как второй тизер был посвящен Крису Хемсворту в образе Тора.

Режиссерами новгого фильма о мстителях стали братья Энтони и Джо Руссо, известные работой над картинами "Капитан Америка: Вторая война" и "Мстители: Война бесконечности".

Вас также могут заинтересовать новости: