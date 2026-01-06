7 января в Украине будут снегопады и дожди

Осадки ожидаются по всей стране.

В среду, 7 января, сильных морозов в Украине еще не будет, но по всей стране ожидаются осадки. На западе, где ожидается небольшой "минус", будут снегопады. На остальной территории будет преобладать плюсовая температура и осадки в виде дождей и мокрого снега. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -2°, днем 0°, мокрый снег и дождь.

Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью -5°, днем -1°, сильный снег.

В Луцке будет пасмурно, ночью -5°, днем -1°, снег.

В Ривне завтра пасмурно, ночью -5°, днем -1°, снег.

В Тернополе 7 января ночью будет -5°, днем -1°, пасмурно, снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -5°, днем -1°, снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -5°, днем -1°, сильный снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -5°, днем -1°, пасмурно, сильный снег.

В Черновцах в среду - пасмурно, ночью -5°, днем -1°, сильный снег.

В Виннице завтра будет -3°...+1°, пасмурно, мокрый снег и дождь.

В Житомире в среду ночью будет -3°, днем -1°, пасмурно, снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+1°, пасмурно, мокрый снег и дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +2°, днем +4°, пасмурно, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +7°, пасмурно, дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +2°...+4°, дождь.

В Одессе 7 января - пасмурно, температура ночью +5°, днем +9°, дождь.

В Херсоне в среду ночью будет +5°, днем +9°, пасмурно, дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +5°, днем +9°, дождь.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +7°, пасмурно, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +4°, пасмурно, мокрый снег и дождь.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +3°, днем +5°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +7°, пасмурно, дождь.

В Симферополе в среду будет пасмурно, +8°...+10°, дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +4°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +3°.

7 января - какой праздник, приметы погоды

7 января - Собор святого Иоанна Крестителя. По приметам, если в этот день штиль, то весна будет теплой.

