7 января в Украине будут снегопады и дожди

В среду, 7 января, сильных морозов в Украине еще не будет, но по всей стране ожидаются осадки. На западе, где ожидается небольшой "минус", будут снегопады. На остальной территории будет преобладать плюсовая температура и осадки в виде дождей и мокрого снега. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -2°, днем 0°, мокрый снег и дождь.
  • Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью -5°, днем -1°, сильный снег.
  • В Луцке будет пасмурно, ночью -5°, днем -1°, снег.
  • В Ривне завтра пасмурно, ночью -5°, днем -1°, снег.
  • В Тернополе 7 января ночью будет -5°, днем -1°, пасмурно, снег.
  • В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -5°, днем -1°,  снег.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -5°, днем -1°, сильный снег.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -5°, днем -1°, пасмурно, сильный снег.
  • В Черновцах в среду - пасмурно, ночью -5°, днем -1°, сильный снег.
  • В Виннице завтра будет -3°...+1°, пасмурно, мокрый снег и дождь.
  • В Житомире в среду ночью будет -3°, днем -1°, пасмурно, снег.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+1°, пасмурно, мокрый снег и дождь.
  • В Черкассах завтра будет ночью +2°, днем +4°, пасмурно, дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +7°, пасмурно, дождь.
  • В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +2°...+4°, дождь.
  • В Одессе 7 января - пасмурно, температура ночью +5°, днем +9°, дождь.
  • В Херсоне в среду ночью будет +5°, днем +9°, пасмурно, дождь.
  • В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +5°, днем +9°, дождь.
  • В Запорожье температура ночью +5°, днем +7°, пасмурно, небольшой дождь.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +4°, пасмурно, мокрый снег и дождь.
  • В Харькове - пасмурно, температура ночью +3°, днем +5°, небольшой дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +2°, днем +7°, пасмурно, дождь.
  • В Симферополе в среду будет пасмурно, +8°...+10°, дождь.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +4°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +3°.

7 января - какой праздник, приметы погоды

7 января - Собор святого Иоанна Крестителя. По приметам, если в этот день штиль, то весна будет теплой.

Вас также могут заинтересовать новости: