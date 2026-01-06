'Я получил ценный урок': Джек Блэк назвал роль, об отказе от которой до сих пор жалеет

Он отказался от участия в "Суперсемейке" из-за недоверия к малоизвестному режиссеру.

Американский актер и комик Джек Блэк признался, что самым большим сожалением в его актерской карьере стал отказ от роли злодея в культовом анимационном фильме Pixar "Суперсемейка".

В интервью радиостанции Capital FM звезда фильмов "Школа года", "Кинг-Конг", "Суперначо", "Джуманджи: Зов джунглей" и "Minecraft: Фильм" рассказал, что в начале 2000-х ему предложили озвучить антагониста Синдрома, однако актер отказался от участия в проекте. Причиной стало недоверие к режиссеру Брэду Берду, о котором он услышал впервые, а также желание актера добиться изменений в сценарии.

Блэк отметил, что считал персонажа слишком одномерным и попросил переписать роль, добавив ей глубины. Однако режиссер не пошел на уступки. Впоследствии Блэк признал, что это решение было ошибочным, назвав "Суперсемейку" одним из своих любимых фильмов:

"Я получил ценный урок, потому что когда этот фильм вышел, он был одним из лучших фильмов, которые когда-либо снимались. Я подумал: "Почему я был таким сложным?".

В итоге роль Синдрома озвучил актер Джейсон Ли ("Догма", "Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар", "Ванильное небо"). "Суперсемейка" получила премию "Оскар" как лучший анимационный полнометражный фильм, став одним из самых успешных и влиятельных проектов Pixar.

