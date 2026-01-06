Работа над формированием документа по гарантиям безопасности для Украины завершена, - Виткофф

Спецпосланник Трампа отметил, что был достигнут значительный прогресс в нескольких направлениях работы.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил, что работа над протоколами безопасности для Украины завершена. Об этом он написал в соцсети Х.

Уиткофф рассказал, что американская делегация встретилась в Париже с представителями "Коалиции желающих" и украинскими чиновниками. Он добавил, что в состав делегации США вошли специальный посланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, генерал Алекс Гринкевич, посол Чарльз Кушнер и советник Белого дома Джош Груенбаум.

По словам спецпосланника Трампа, была встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Мы достигли значительного прогресса в нескольких ключевых направлениях работы, включая нашу двустороннюю рамку гарантий безопасности и план процветания. Коалиция также опубликовала заявление, в котором изложила свою рамку гарантий безопасности. Мы согласны с Коалицией, что прочные гарантии безопасности и надежные обязательства по процветанию необходимы для долгосрочного мира в Украине, и мы продолжим совместную работу в этом направлении", - написал Виткофф в соцсети.

Он отметил, что это важно, поскольку украинцы должны быть уверены, что если война закончится, то на этот раз это будет навсегда.

"Мы считаем, что в основном завершили работу над протоколами безопасности, что важно, чтобы народ Украины знал: когда это закончится, оно закончится навсегда", - заявил Уиткофф.

При этом спецпосланник Трампа добавил, что представители США и Украины очень близки к заключению соглашения по процветанию страны после войны. Уиткофф отметил, что это откроет новые возможности для украинцев.

"Но мы также считаем, что критически важно, что мы очень-очень близки к завершению столь же солидного соглашения о процветании, которого ни одна страна никогда не видела после подобных конфликтов. Это, в идеале, откроет огромные, огромные возможности для украинского народа", - добавил спецпосланник Трампа.

Кроме этого, Уиткофф поделился, что сегодня вечером и завтра будет продолжено обсуждение с украинской делегацией соглашения. Он выразил надежду, что "в ближайшем будущем удастся достичь дополнительного положительного прогресса".

Переговоры по завершению войны: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что постпред США при НАТО Мэтью Уитакер выразил мнение, что переговоры по гарантиям безопасности для Украины близки к прорыву. Он добавил, что это рамочное соглашение способно проложить путь к миру с РФ. Эти слова Уитакер сказал до начала встреч в Париже. Он добавил, что в "Коалицию желающих" входят 50 стран-союзников, которые согласятся на определенные рамки безопасности для Украины, США также входят в список этих стран.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по развертыванию иностранного контингента в Украине после завершения войны. По словам Макрона, на саммите были согласованы механизмы мониторинга режима прекращения огня в Украине, которые будут обеспечивать США. Президент Франции отметил, что первой линией сдерживания российской агрессии станут ВСУ, их численность составит 800 тысяч человек после прекращения огня.

