Армия Турции вскоре получит беспилотные истребители с украинскими двигателями, - СМИ

Беспилотные истребители Kizilelma смогут уничтожать такие БПЛА, как "Shahed".

Компания Baykar планирует уже в первом квартале этого года передать вооруженным силам Турции первые два беспилотных истребителя Kizilelma.

Как сообщает издание Defence Express, руководитель отдела летной подготовки и испытательного центра Baykar Халил Акар рассказал, что сейчас уже изготовлены первые два серийных борта и еще пять прототипов.

Также он отметил, что подготовка пилотов и технических специалистов начнется уже в 2026 году. Сроки обучения для пилотов будут составлять 5 месяцев, а технических специалистов - 4 месяца.

Авторы отметили, что сам факт передачи является фактически началом освоения беспилотных истребителей в вооруженных силах: "Конечно, до боеспособности еще далеко, но это все еще достаточно исторический момент для всего мира".

"Что касается самих возможностей первых бортов, то они скорее всего будут ограничены, пока продолжаются испытания и интеграция различного вооружения. Также неизвестно, будет ли это модификация без форсажной камеры с украинским двигателем АИ-25ТЛТ, или уже с двигателем АИ-322Ф (оба двигателя производит запорожская компания "Мотор Сич" - Ред.), что стоит на четвертом прототипе", - отмечает издание.

В сообщении сказано, что Kizilelma сейчас активно проходит испытания и доказывает возможность выполнения различных задач. При этом отмечается, что недавно они совершили автономный полет в строю при поддержке специализированных интеллектуальных алгоритмов.

"Получается, что скоро эти беспилотники смогут полноценно выполнять патрульные миссии, что приближает к функционалу полноценного истребителя. И это может очень пригодиться для борьбы с теми же БПЛА, вроде Shahed", - добавили авторы.

Разработка беспилотника Kizilelma - что известно

Как сообщал УНИАН, реактивный беспилотный летательный аппарат Kizilelma, который производит турецкая компания Baykar, первым в мире уничтожил воздушную цель, выпустив ракету "воздух-воздух" средней дальности. В испытаниях использовали ракету Gökdogan турецкого производства.

Компания Baykar на своей странице в социальной сети X отмечала, что Bayraktar Kizilelma первым самостоятельно обнаружил с помощью бортового радара ASELSAN MURAD с активной антенной решеткой (AESA) и уничтожил воздушную цель ракетой "воздух-воздух" средней дальности.

Во время испытаний дрон сопровождали пять истребителей F-16. Группу также сопровождал ударный дрон Bayraktar Akıncı.

