Большинство вопросов по гарантиям безопасности решено, но это не значит, что мир будет, - Кушнер

В то же время, без сегодняшнего прогресса на встрече Коалиции желающих мир не станет возможным.

Большинство вопросов относительно предоставления гарантий безопасности для Украины уже решено, но это еще не значит, что мир будет в конце концов достигнут. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции после заседания Коалиции желающих в Париже сказал Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа и представитель американской переговорной команды.

Кушнер отметил, что президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в декабре во время встречи в резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида) всесторонне обсуждали тему гарантий безопасности.

"Я думаю, что они действительно решили большинство, если не все вопросы, которые остаются нерешенными по этому поводу", - заявил Кушнер.

При этом, он считает, что сегодняшняя встреча в Париже стала "очень важной вехой".

"Это не означает, что мы добьемся мира. Но мир не будет возможным без прогресса, который был достигнут сегодня. Это значит, что если Украина собирается заключить окончательное соглашение - они должны знать, что после соглашения будут защищены и будут иметь надежный механизм сдерживания, и что будет существовать реальная поддержка, чтобы обеспечить, что это снова не повторится", - подчеркнул Кушнер.

Также он пояснил, что президент Трамп проявляет приверженность к гарантиям безопасности, отталкиваясь от собственных оценок и разговоров с Владимиром Путиным о том, что соглашение должно быть заключено при таких условиях, когда "обе стороны стремятся к деэскалации", и что будет внедрен реальный механизм мониторинга, а также будет реальная способность устранять конфликт, если произойдет какое-то новое нарушение.

"Очевидно, что вы создаете надежное сдерживание - вы знаете, мир через силу, когда маловероятным будет то, что кто-то снова пойдет и начнет это. Поэтому, это действительно важный строительный блок на пути к окончательному мирному соглашению, и я думаю, что это важная веха, достигнутая сегодня при участии европейцев, Коалиции желающих", - заявил Кушнер.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Париже были определены страны из Коалиции желающих, которые готовы брать лидерство в элементах обеспечения безопасности на земле, в небе и на море, а также в восстановлении Украины.

По словам Зеленского, ключевой элемент безопасности - это украинская сила. При этом, военные Франции, Великобритании и Украины подробно работали над вопросом о размещении, количестве, конкретных видов оружия и составляющих Вооруженных сил, которые нужны и смогут сработать.

