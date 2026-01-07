Трамп заявил, что оборонные компании ускорят производство оружия для союзников

При этом, президент США похвастался, что никто не имеет такого качественного оружия, как у них.

Президент США Дональд Трамп признал, что производство высокоточного оружия занимает слишком много времени, по этой причине союзники вынуждены ждать годами. Поэтому Трамп пообещал, что американские оборонные компании ускорят процесс изготовления. Об этом он сообщил на встрече с конгрессменами от Республиканской партии.

Глава Белого дома привел пример с истребителями F-35, на которые тратятся слишком длительные сроки и заказ Индии на 68 вертолетов Apache, который до сих пор не выполнен.

В то же время, Трамп похвастался, что ни одна страна в мире не имеет такого качества оружия, как США.

"Никто не имеет такого качества оружия. Проблема лишь в том, что мы его производим недостаточно быстро. Мы начнем делать это значительно быстрее. Будем строгими с компаниями-производителями", - сказал он.

Трамп отметил, что союзникам приходится ждать самолет 4 года, а вертолет - 5 лет. Это много времени, поэтому теперь, по его словам, он будет строго контролировать оборонные компании.

Глава Белого дома пообещал, что новые требования будут предусматривать ускоренное производство самолетов, вертолетов и другого вооружения, чтобы союзники могли вовремя его получать.

Трамп ожидает, что эти шаги должны укрепить обороноспособность союзников США и повысить скорость реагирования на возможные угрозы. Особенно это важно на фоне глобальной нестабильности и растущих потребностей в современных вооружениях.

Последние заявления Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп не исключил, что демократы могут объявить ему импичмент, если республиканцы не выиграют промежуточные выборы в Конгресс. В то же время, глава Белого дома подчеркнул, что уверен в победе республиканцев. Примечательно, что выборы в Конгресс состоятся в ноябре этого года. Стоит отметить, что во время первого президентства, Трампу объявляли импичмент дважды - в 2018 и 2021 годах.

Также мы писали, что Трамп заявил, что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой. Он добавил, что его страна воюет с людьми, которые продают наркотики. Также президент США заявил, что в ближайшие 30 дней в Венесуэле не состоятся выборы, поскольку надо наладить ситуацию в этой стране. Он добавил, что делами Венесуэлы на это время будут заниматься госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Гегсет, заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер и вице-президент Джей Ди Вэнс, а отвечать за все будет Трамп.

