Вторжение США в Гренландию подорвет НАТО изнутри, чем воспользуется РФ, - The Guardian

Вероятность того, что кто-либо членов НАТО будет защищать Гренландию от США военным путем, крайне низкая.

Идея вторжения США в Гренландию может показаться довольно нереалистичной, учитывая то, что остров находится под влиянием Дании - союзника Штатов по НАТО. Тем не менее, в Североатлантическом договоре не содержится четкого определения того, что произойдет, если два члена Альянса окажутся в состоянии войны, пишет The Guardian.

Вторжение США в Гренландию может подорвать НАТО

В издании напомнили, что ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен предостерегла США от вторжения в Гренландию, заявив, что это будет сравнимо с нападением одной страны НАТО на другую. Более того, еще во время предвыборной кампании 2024 года президент США Дональд Трамп говорил о том, что не будет защищать "недобросовестных" членов НАТО.

Еще большее беспокойство в Европе вызвало заявление министра обороны США Пита Хегсета о том, что США больше не "сосредоточены в первую очередь" на защите Европы. Саммит НАТО, который прошел в июне 2025 года, похоже, сгладил эту проблему.

Тем не менее, директор аналитического центра Chatham House Марион Мессмер в разговоре с журналистами заверила, что саммит НАТО не устранил разногласия между США и союзниками по Альянсу, а лишь "замазал раскол".

"Да, саммит прошел хорошо в том смысле, что Рютте (генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - УНИАН) нашел формулировки, которые польстили Трампу. Но я не уверена, насколько это устойчивая стратегия", - сказала она.

Более того, в декабре 2025 года Вашингтон представил обновленную стратегию национальной безопасности США, которая запугала Европу своим необычным предупреждением о том, что континент стоит перед "цивилизационным уничтожением". Это побудило европейские страны задуматься о том, остаются ли США преданными Альянсу.

Если дипломатические маневры и громкие заявления были недостаточно ясными, то повторное проявление территориальных притязаний США на Гренландию после захвата диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле наконец-то привлекло пристальное внимание к самому НАТО, поскольку США явно бросили вызов историческому суверенитету Дании, подчеркнули в издании.

Страны НАТО не станут защищать Гренландию от США

Кроме того, в издании добавили, что вероятность того, что кто-либо из 31 другого члена НАТО будет защищать Гренландию военным путем, крайне низкая. США понимают это, что подтвердил советник Трампа Стивен Миллер, заявив, что реальный мир "управляется силой".

Более того, у Дании не хватит ресурсов и сил для противостояния США. В издании напомнили, что США располагают 1,3 миллионами действующих военнослужащих во всех видах вооруженных сил, а у Дании есть всего 13 100 солдат.

В издании резюмировали, что вероятное вторжение США в Гренландию может подорвать авторитет 76-летнего военного альянса, призванного обеспечить мир и взаимную защиту в Европе и Северной Атлантике. На фоне провокаций России против европейских членов НАТО это может иметь еще более глобальные последствия.

США могут попытаться установить контроль над Гренландией в ближайшие месяцы

Ранее Politico писало, что вероятность вторжения США в Гренландию увеличилась после успеха американской операции в Венесуэле. В Европе теперь все чаще думают, что остров может стать следующей целью Вашингтона.

Эксперты, которых опросило издание, предполагают, что США могут попытаться воспользоваться политически выгодным моментом в ближайшие месяцы для вторжения в Гренландию. Это может произойти накануне промежуточных выборов в США и 250-летия американской независимости, которое будет отмечаться 4 июля.

