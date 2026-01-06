Авиарейсы задержаны, поезда стоят: арктический холод вызвал транспортный коллапс в ЕС

Основной удар приняли на себя страны Западной Европы, но непогода продвигается дальше.

Волна арктического воздуха накрыла Европу, принеся с собой морозную погоду и интенсивные снегопады, что усложнило путешествия и вызвало отключение электроэнергии в некоторых районах

Издании Bloomberg пишет, что снегопад закрыл взлетно-посадочные полосы и ограничил работу аэропортов 5 и 6 января, что привело к отмене и задержкам сотен рейсов, а также к широкомасштабным перебоям в железнодорожном и автобусном сообщении в Нидерландах и Франции.

Многие рейсы были отменены в аэропорту Нанта в Бретани, аэропорты Парижа также сообщали об отмене и задержках. По словам чиновников, во вторник, 6 января, рейсы в амстердамском аэропорту Схипхол оставались крайне ограниченными.

Видео дня

6 января движение школьных автобусов было приостановлено в некоторых частях северо-западной части Франции. Власти также приказали снизить ограничения скорости и запретить движение тяжелых грузовых автомобилей в регионах, где действует "оранжевый" уровень опасности. Также ограничено движение парижского метро.

Движение поездов нарушено по всей территории Нидерландов, в частности на международных маршрутах.

Погода в Европе

Северные ветры, вызванные системами высокого давления в Атлантике и Арктике, привели к резкому падению температуры в понедельник и в начале вторника в северной и центральной Европе. По данным Метеорологического бюро Великобритании, ночная температура в Мархеме на юго-востоке Англии упала до -12,5°C. В то же время температура в Мути на востоке Франции и Оберстдорфе в Баварских Альпах упала до -22°C.

Похолодание повысило потребности в отоплении по всему континенту, заставив Францию увеличить количество газовых генераторов для удовлетворения спроса на электроэнергию, который в понедельник достиг пятилетнего максимума.

Метеорологи Meteo France сообщили, что этот период похолодания самый сильный во Франции с 2012 года. Во вторник, 6 января, в 26 департаментах на северо-западе сохранялись "оранжевый" уровень опасности из-за снега и льда, тогда как в департаменте Шаранта-Маритим на Атлантическом побережье толщина снега достигла 30 сантиметров.

В среду, 7 января, в стране ожидается еще одна волна снегопада. Сейчас два человека погибли, а еще двое пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий из-за гололеда в парижском регионе. Снег и гололед вызвали отключение электроэнергии, что коснулось примерно 7500 домохозяйств в Луаре-Атлантической и Вандее.

В то же время, по данным The Independent, во Франции погибли по меньшей мере пять человек. Издание пишет, что в Нидерландах пассажиров призвали "путешествовать только при крайней необходимости". В амстердамском аэропорту было задержано 400 рейсов, а несколько сотен - вообще отменены.

Тем временем Рим страдает от постоянных дождей, которые начались еще перед Рождеством, жителям и туристам ограничили доступ к паркам и другим местам, которые находятся под угрозой падения деревьев и наводнений.

В Шотландии призвали отправить солдат для расчистки снега и доставки еды и медикаментов людям, которые оказались в трудном положении. В стране даже кое-где отменили футбольные матчи.

Снег, ливень и штормы обрушились на Боснию, Сербию, Хорватию и Черногорию.

Погода в Европе и Украине - главные новости

Аналитики предупреждали, что нынешняя зима в Европе и Северной Америке может быть суровой из-за слабого полярного вихря, или раннего накопления снежного покрова. Оно влечет за собой более жестокие морозы и увеличение снегопадов.

Арктический воздух из Европы должен накрыть Украину уже на этой неделе. С четверга, 8 января, по воскресенье, 11 января, температура опустится местами до -23°C, большинство областей засыплет снегом.

Вас также могут заинтересовать новости: