Британия и Франция создадут в Украине военные хабы после прекращения огня, - Стармер

Также обе страны готовы построить в Украине защищенные объекты для сохранения вооружения.

Великобритания и Франция готовы создать в Украине военные хабы в том случае, если произойдет реальное прекращение огня в войне России против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал на пресс-конференции после встречи лидеров стран - участниц Коалиции желающих в Париже.

Стармер подчеркнул, что важно начинать новый год таким образом, когда европейские и американские союзники выступают за мир бок о бок с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"И мы ближе к этой цели, чем когда-либо. Но конечно, самые тяжелые ярды еще впереди [ярд - английская мера длины - УНИАН]", - подчеркнул Стармер.

По его убеждению, сегодня состоялась очень конструктивная встреча.

"Цель Коалиции желающих заключается в том, чтобы помочь установить мир, который будет длительным. И работать с США, чтобы гарантировать Украине безопасность на долгосрочную перспективу", - подчеркнул Стармер.

Премьер напомнил, что сегодня была подписана декларация о намерениях по размещению сил в Украине в случае заключения мирного соглашения. Он считает, что это закладывает основу для создания правовой основы с целью развертывания британских, французских войск и войск стран-партнеров на украинской земле. Эти силы должны создавать безопасность в украинском небе, на море и на суше, а также помогать восстанавливать украинские силы на будущее.

По его словам, эти вопросы сегодня были обсуждены подробно:

"После прекращения огня Соединенное Королевство и Франция создадут военные центры (хабы) по всей Украине и построят защитные сооружения для вооружения и военного снаряжения для обеспечения оборонных потребностей Украины".

Также он добавил, что вместе с партнерами из Коалиции желающих были согласованы дальнейшие существенные шаги.

Во-первых, речь идет об участии в механизме мониторинга и контроля за соблюдением режима прекращения огня. Этот процесс будет происходить под руководством США.

Во-вторых, будет поддержано долгосрочное обеспечение Украины вооружением для ее обороны.

И в-третьих, будет продолжаться работа по обязательным правовым элементам на тот случай, если в будущем произойдет новая вооруженная атака России на Украину.

В то же время, он отмечает, что надо быть откровенными, потому что Путин не показывает готовности к миру.

Переговоры в Париже - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что тысячи французских солдат могут быть направлены в Украину для поддержания мира после прекращения огня.

Сегодня, 6 января, были определены механизмы мониторинга соблюдения режима прекращения огня под руководством США, при участии стран Коалиции желающих. Также была определена необходимость оказания поддержки Вооруженным силам Украины численностью 800 тыс солдат.

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа и представитель американской переговорной команды, заявил, что большинство вопросов относительно предоставления гарантий безопасности для Украины уже решено, но это еще не значит, что мир будет в конце концов достигнут.

