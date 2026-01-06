Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию о развертывании иностранного контингента в Украине

Макрон отметил, что на встрече "коалиции желающих" были согласованы механизмы мониторинга режима прекращения огня в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях относительно развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны. Об этом стало известно во время общения лидеров со СМИ по итогам встречи "коалиции желающих".

Макрон отметил, что на саммите были согласованы механизмы мониторинга режима прекращения огня в Украине. По его словам, их будут обеспечивать США.

Также президент Франции заявил, что первой линией сдерживания российской агрессии станут Вооруженные силы Украины. Он добавил, что численность украинской армии после прекращения огня составит 800 тысяч человек, а западные партнеры обязались обеспечить ее поддержку.

Кроме того, Макрон поделился, что иностранные силы из стран "коалиции желающих" будут развернуты на земле, в воздухе и на море для обеспечения соблюдения прекращения огня.

Зеленский рассказал, что документы по гарантиям безопасности для Украины готовы. Он заверил, что они будут подписаны в ближайшее время.

В Украину могут отправить от 15 до 20 тысяч миротворцев - что известно

Ранее "Радио Свобода" сообщило, что президент Франции Эмманюэль Макрон представит во время встречи "коалиции желающих" в Париже конкретные обязательства по безопасности Украины после переговоров. Идея заключается в том, чтобы в случае прекращения огня была четкость относительно состава и развертывания миротворческих сил.

В материале говорится о том, что в случае прекращения огня численность миротворческого контингента в Украине может насчитывать от 15 до 20 тысяч человек. Некоторые чиновники надеются, что это число будет ближе к 30 тысячам миротворцев.

