Австрийским пассажирам предложили летать через аэропорты Братиславы и Будапешта.

Венгерский лоукостер Wizz Air 10 сентября 2025 года объявил о постепенном закрытии своей базы в Вене после стратегического анализа своей деятельности и распределения флота.

Как говорится в заявлении на сайте авиакомпании, этот процесс будет проходить в два этапа:

Видео дня

два самолета и два маршрута – в Бильбао (Испания) и лондонский аэропорт Гатвик (Великобритания) – будут выведены из эксплуатации 26 октября 2025 года;

три оставшихся самолета и остальные маршруты будут закрыты 15 марта 2026 года.

В авиакомпании напоминают, что ее базав Вене была открыта в 2018 году, и ее текущий парк из пяти самолетов Airbus A321neo обслуживает 28 маршрутов в 20 стран.

"Однако с момента открытия базы Wizz Air в Вене аэропортовые расходы и налоги значительно выросли. В связи со стратегической направленностью Wizz Air на развитие своих основных рынков Центральной и Восточной Европы и предоставление низких тарифов, что стало возможным благодаря дисциплине в области затрат, выполнение рейсов из Вены стало несовместимым с ультранизкобюджетной бизнес-моделью авиакомпании", – идет речь в заявлении авиаперевозчика.

При этом сотрудникам Wizz Air, чью работу затронет закрытие венской базы, пообещали поддержку на протяжении всего переходного периода, включая предоставление возможностей для переезда на другие базы авиакомпании и, по возможности, альтернативных должностей в организации.

Что делать пассажирам

В авиакомпании пообещали сзязаться напрямую с пассажирами, забронировавшими билеты на рейсы после даты приостановки маршрута.

Им предложат следующие варианты компенсации:

полный возврат средств на их счет WIZZ;

перебронирование билетов на другой рейс Wizz Air.

В частности, австрийским пассажирам предложили обратить летать через аэропорты Братиславы (Словакия) и Будапешта (Венгрия), где Wizz Air планирует и дальше расширять список направлений.

Пассажирам, забронировавшим билеты у стороннего поставщика, следует обратиться к нему напрямую, подчеркнули в авиакомпании.

Другие новости Wizz Air

На фоне закрытия венской базы, Wizz Air также не так давно объявил о расширении своего присутствия в аэропорту столицы Молдовы. Уже в зимний сезон 2025-2026 годов лоукостер добавит третий самолет в аэропорт "Кишинев", а также существенно нарастит полетную программу за счет новых маршрутов.

Кроме того, с осени этого года Wizz Air запустит почти три десятка новых маршрутов из Италии и Румынии. Также лоукостер добавит два рейса в Израиль.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.