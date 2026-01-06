США согласятся на поддержку Украины в случае повторной российской агрессии, - Bloomberg

Американцы могут поддержать военные силы под руководством Европы.

Администрация президента Дональда Трампа согласится поддержать Украину в случае возможного нападения России в будущем. Как пишет агентство Bloomberg News, такие предложения включены в проект заявления, который обсуждают главные союзники Киева в Париже.

План предлагает обязательные гарантии безопасности, которые нужны Украине в рамках мирного соглашения, включая "предложение США поддержать военные силы под руководством Европы".

Как пишет издание, во время встречи во вторник в Париже европейские и канадские лидеры встретились с посланниками Трампа. Обсуждался план, который предусматривает "мониторинг прекращения огня между Россией и Украиной, поддержку киевских военных и создание многонациональных сил для обеспечения перемирия". Это включено в будущий проект соглашения.

"Эти элементы будут осуществляться под руководством Европы, с участием США, включая такие американские возможности, как разведка и логистика, а также обязательство США поддерживать эти силы в случае нападения на Украину", - говорится в сообщении.

Авторы отметили, что переговоры в Париже должны "укрепить импульс" и удержать обязательства США по гарантиям безопасности. "Но Кремль не дал понять, согласится ли он на трансатлантическую дипломатическую операцию", - добавили журналисты.

Также источники издания отметили, что при обсуждении должны объединиться недавние предложения США относительно возможностей и планов, выдвинутых главными союзниками Украины - странами, входящими в коалицию желающих.

Переговоры в Париже - последние новости

Напомним, что в Елисейском дворце с участием президента Украины Владимира Зеленского прошла серия обсуждений мирного урегулирования войны в Украине. США представляют специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Трампа. Из европейских лидеров также привлечены канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Известно, что европейские чиновники оптимистично настроены относительно последних переговоров с американскими коллегами.

Президент Украины заявил, что он обратился к Трампу с просьбой предоставить гарантии безопасности, которые могут охватывать период до полувека. Текущие предложения предусматривают 15-летний срок с возможностью продления.

