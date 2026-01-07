Турция готова внести вклад в морскую безопасность для Украины, - Макрон

Турция выразила желание взять ответственность за поддержание безопасности в море.

Турция готова внести вклад в обеспечение морской поддержки для будущей безопасности Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Франции Эммануэль Макрон сказал на пресс-конференции после встречи лидеров стран - участниц Коалиции желающих в Париже.

Как сообщил президент Франции, Турция будет участвовать в операции по поддержке в море.

"Я также хочу приветствовать предложение по морскому измерению, озвученное Турцией. Они готовы взять ответственность", - сказал Макрон.

Также президент Франции отметил, что определенную роль в оказании поддержки играют и другие страны, в том числе Канада и Япония.

Как сообщал УНИАН, 6 января в Париже лидеры Украины, Франции и Великобритании подписали декларацию о намерениях размещения многонациональных сил на случай заключения мирного соглашения.

Великобритания и Франция готовы создать в Украине военные хабы в том случае, если произойдет реальное прекращение огня в войне России против Украины. Также эти страны построят защитные сооружения для вооружения и военного снаряжения для обеспечения оборонных потребностей Украины.

По словам Макрона, тысячи французских солдат могут быть направлены для поддержания мира в Украине после прекращения огня.

