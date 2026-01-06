Что такое апскейлинг в телевизорах и как он улучшает картинку

Благодаря этой функции старые фильмы и телепередачи выглядят лучше, а покупка нового телевизора с высоким разрешением становится более оправданной.

Если вы приобрели новый 4K или 8K телевизор и пытаетесь понять, почему старые фильмы и телепередачи выглядят на нем не так, как ожидалось, причина может быть в технологии апскейлинг (upscaling).

Эта функция помогает телевизору "подгонять" изображение с низким разрешением под экран с высоким разрешением, делая картинку более четкой и приятной для глаз, пишет BGR.

Что такое апскейлинг в телевизоре

Апскейлинг – это процесс, при котором телевизор берет видео с меньшим количеством пикселей и заполняет недостающие точки так, чтобы картинка выглядела максимально близко к родному разрешению экрана. Например, старый фильм в 1080p на 4K телевизоре проходит обработку, и телевизор "догадывается", как должны выглядеть дополнительные пиксели.

Технология основана на сложных алгоритмах интерполяции и искусственного интеллекта: чем мощнее процессор телевизора, тем более точное "догадочное" улучшение картинки.

При этом важно понимать, что апскейлинг не создает новых деталей там, где их нет. Он лишь улучшает визуальное впечатление, заполняя отсутствующие пиксели так, чтобы картинка выглядела ближе к родному высокому разрешению экрана. Это значит, что оригинальное качество по-прежнему остается определяющим фактором.

Эксперты отмечают, что апскейлинг – это не маркетинговый трюк, а способ улучшить восприятие старого контента на новых больших панелях. Без нее многие фильмы и передачи, снятые в низком разрешении, выглядели бы размытыми или пикселизированными на 4K/8K телевизорах.

Совет покупателю: при выборе телевизора обращайте внимание не только на заявленное разрешение, но и на качество его процессора обработки изображения: продвинутая система "апксейлинга" может заметно улучшить картинку даже из старых источников.

