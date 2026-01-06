Доллар бьет рекорды второй день подряд: официальный курс валют на 7 января

Курс гривни к евро установлен на уровне 49,80 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 7 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,56 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 14 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован сегодня, 6 января, - 42,42 грн/долл.)

Согласно данным на сайте регулятора, относительно евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 49,80 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 29 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,58/42,61 грн/долл., а евро - 49,81/49,82 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины в 6 января вырос на 10 копеек и составил 42,60 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 42,15 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подорожал на 2 копейки и составил 50 гривень за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 49,35 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 15 копеек и составил 42,60 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 5 копеек и составил 49,90 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42 гривни, а евро - по курсу 48,90 гривни за единицу иностранной валюты.

