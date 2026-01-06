Ольга Харлан показалась с женихом-иностранцем (фото)

Они опубликовали счастливое селфи.

Украинская фехтовальщица на саблях, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы Ольга Харлан поделилась новыми кадрами со своим женихом Луиджи Самеле.

35-летняя спортсменка опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографии из заснеженного итальянского города Болонья, где находится сейчас. На одной из фотографий можно увидеть их с любимым довольные лица:

"Частичка украинской погоды в Болонье".

Как известно, Ольга Харлан, выдающаяся украинская фехтовальщица-саблистка, которая завоевала многочисленные медали на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, много лет сохраняет крепкие отношения с итальянским спортсменом Луиджи Самеле.

Луиджи - итальянский саблист, многократный призер мировых и европейских первенств, трехкратный чемпион Европы и олимпийский медалист. Именно в спорте их пути пересеклись еще в юности. Отношения между Ольгой Харлан и Луиджи Самеле начались значительно позже, примерно в 2018-2019 годах, после того как Ольга завершила предыдущий брак. Пара длительное время жила на расстоянии.

Как сообщал УНИАН, уже в сентябре 2024 года Луиджи Самеле сделал Ольге предложение, и она сказала "да". Спортсменка признавалась, что предложение стало для нее неожиданностью.

