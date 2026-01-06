Таро-прогноз на 2026 год по месяцу рождения: июнь - карма, декабрь - мечты

Наступивший год обещает быть насыщенным.

Составлен гороскоп на 2026 год по картам Таро в зависимости от месяца рождения. Нумерология и астрология отмечают, что 2026 год обещает быть насыщенным и многослойным: новые влияния, смена акцентов и энергии, которые будут активно обсуждаться в эзотерических кругах, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Январь

Ваша карта - "Верховная Жрица". 2026 год открывает для вас доступ к более тонкому уровню восприятия и внутреннего знания. "Верховная Жрица", второй аркан колоды, символизирует соединение восприимчивых и активных сил, инь и ян, в единую точку баланса. В течение года особое значение будут иметь лунные циклы – новолуния и полнолуния станут моментами инсайтов и важных внутренних решений. Независимо от того, родились вы под знаком Козерога или Водолея, гармония между рациональным и интуитивным началом поможет вам реализовать скрытые способности и приблизиться к мечтам.

Февраль

Ваша карта - "Девятка Пентаклей". Те, у кого месяц рождения февраль, 2026 год проходит под знаком устойчивого изобилия. "Девятка Пентаклей" олицетворяет зрелый материальный успех, комфорт и чувство заслуженного благополучия. Связь карты с Венерой в Деве подчеркивает важность заботы о себе и осознанного отношения к собственным ресурсам. Для Водолеев и Рыб ключом к процветанию станет дисциплина, уважение к своему телу и внутренним границам. Именно через преданность себе открывается путь к стабильности.

Март

Ваша карта - "Семерка Кубков". Год может принести множество соблазнов и эмоционально насыщенных сценариев. "Семерка Кубков" предупреждает о риске потерять опору в реальности, увлекаясь иллюзиями и идеализированными образами. Рыбам и Овнам, рожденным в марте, важно сохранять трезвость взгляда, особенно в сфере чувств. Энергия Венеры в Скорпионе усиливает страсть и глубину переживаний, но требует честности с собой, чтобы не запутаться в собственных ожиданиях.

Апрель

Ваша карта - "Рыцарь Пентаклей". Для Овнов и Тельцов, появившихся на свет в апреле, 2026 год становится периодом упорной и последовательной работы над конкретной целью. "Рыцарь Пентаклей" говорит о практичности, выносливости и готовности идти выбранным путем без спешки. Ваш прогресс будет развиваться медленно, но надежно. Этот год учит ценить процесс и закладывать фундамент, который обеспечит стабильный результат в будущем.

Май

Ваша карта - "Туз Пентаклей". 2026 год открывает перед рожденными в мае двери к новым возможностям. "Туз Пентаклей" символизирует старт, связанный с материальным ростом, деньгами и реальными перспективами. Для Тельцов и Близнецов это может означать новую профессиональную главу, выгодное сотрудничество или приток клиентов. Даже если текущая работа вас устраивает, год способен принести неожиданные, но перспективные предложения, укрепляющие ваше финансовое положение.

Июнь

Ваша карта - "Колесо Фортуны". Для тех, кто родился в июне, 2026 год разворачивается как цепочка судьбоносных поворотов. "Колесо Фортуны", связанное с Юпитером, указывает на цикличность событий, кармические встречи и возможности роста. Близнецам и Ракам важно сохранять гибкость и готовность адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Удача будет рядом, но воспользоваться ею смогут те, кто не сопротивляется переменам.

Июль

Ваша карта - "Двойка Мечей". В колоде Таро Тота эта карта несет иной оттенок смысла, чем в классической системе. "Двойка Мечей" здесь связана с гармонией противоположностей и символом синей розы, уравновешивающей полярные силы. Ракам и Львам, рожденным в июле, предстоит принимать решения, затрагивающие эмоциональную сферу. 2026 год потребует умения слышать и разум, и сердце, не отдавая предпочтение лишь одной стороне.

Август

Ваша карта - "Дьявол". Рожденных в августе ждет глубокое погружение в тему желаний, привязанностей и скрытых мотивов. "Дьявол", соотносящийся с энергией Козерога, приглашает исследовать собственную тень. Львам и Девам предстоит столкнуться с вопросами власти, удовольствия и зависимости от внешних факторов. Этот опыт может быть непростым, но он позволит лучше понять свои истинные стремления и освободиться от иллюзий.

Сентябрь

Ваша карта - "Шут". Для Дев и Весов, родившихся в сентябре, 2026 год становится отправной точкой нового жизненного этапа. "Шут" символизирует доверие к пути и готовность идти вперед без заранее прописанного сценария. Ваша душа стремится к обновлению и экспериментам, даже если впереди – неизвестность. То, что начнется с искреннего импульса и внутренней свободы, со временем может привести к масштабным возможностям.

Октябрь

Ваша карта - "Королева Жезлов". 2026 год наполнен энергией уверенности, харизмы и творческого огня. "Королева Жезлов" усиливает способность вдохновлять и вести за собой. Весы и Скорпионы, рожденные в октябре, смогут вложить страсть и эмоциональную силу в любые начинания. Этот год поддерживает смелость, инициативу и умение заявлять о себе без сомнений.

Ноябрь

Ваша карта - "Иерофант". Для рожденных в ноябре 2026 год становится периодом обучения и внутреннего взросления. "Иерофант" указывает на связь между духовными принципами и практическим опытом. Скорпионам и Стрельцам важно найти наставника, учителя или систему знаний, которая поможет выстроить внутренний порядок. Усилия, вложенные в обучение и осмысление, принесут плоды, которые останутся с вами надолго.

Декабрь

Ваша карта - "Паж Кубков". Рожденных в декабре ждет год, наполненный тонкими чувствами, воображением и эмоциональным обновлением. "Паж Кубков" приносит мягкое исцеление и возвращает способность мечтать. Стрельцам и Козерогам эта энергия помогает восстановить контакт с внутренней искренностью и творческим импульсом. Через принятие своих эмоций вы сможете воплотить желания, которые долгое время оставались на уровне мечты.

