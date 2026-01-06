Украина получила значительно меньше денег от аграрного экспорта, зато импорт бьет рекорды

АПК приносит более половины валютной выручки страны, однако показатели ухудшаются.

Экспорт аграрной продукции из Украины в 2025 году составил 22,53 миллиарда долларов, что на 8,8%, или на 2,15 миллиарда долларов меньше результата предыдущего года. Об этом сообщают аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

При этом АПК продолжает генерировать львиную долю валютной выручки для Украины. Его доля в общей структуре экспорта товаров за прошлый год составила 56,1%. Этот показатель несколько уступает рекордному 2023 году с долей АПК в 61% от всего экспорта.

Главным трендом прошлого года аналитики УКАБ называют сокращение агроэкспорта в Европейский Союз. В предыдущие три года войны доля ЕС в структуре украинского агроэкспорта стабильно превышала 50%. В 2025 году этот показатель опустился до 47,5%, или 10,7 млрд долл.

Видео дня

Более того, торговое сальдо с ЕС сократилось до 6,06 млрд долл. против 8,87 млрд долл. годом ранее. Среди причин - изменение логистических маршрутов и усиление регуляторных ограничений на европейском рынке, который отменил торговый безвиз для Украины 6 июня 2025 года.

Если украинский агроэкспорт за год снизился, то с импортом все произошло ровно наоборот. Так, в 2025 году закупка иностранной аграрки стоила стране рекордные за последние пять лет 8,75 млрд долл.

При этом доля пищевой продукции в общем импорте Украины стабильно держится на уровне около 10,8% в течение последних четырех лет. При этом страна платит за этот импорт с каждым годом все больше. Более 53% от всего агроимпорта, или 4,64 млрд долл., поступило из стран Евросоюза.

Перспективы аграрной отрасли Украины - главные новости

Несмотря на сдержанный оптимизм относительно прогнозов на новый урожай в 2026 году, аналитики подчеркивают, что главным вызовом для аграриев сейчас становится логистика. Постоянные обстрелы российскими террористами логистической инфраструктуры препятствуют экспорту урожая и получении валютной выручки из-за рубежа.

Статистика за последние полгода по экспорту из Украины вызывает беспокойство. Зерновых и зернобобовых, а также продуктов их переработки, было поставлено на 29,4% меньше аналогичного показателя 2024 года. Частично это можно объяснить задержкой в уборочной кампании. Особенно это касается кукурузы, которая и просела больше всего - сразу на 39,1%.

Вас также могут заинтересовать новости: