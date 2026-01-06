Какие iPhone больше всего нравятся людям – лидером стал почти 6-летний девайс

Актуальных моделей, помимо iPhone 17 Pro Max, в топе от Antutu нет. Не нашлось даже места для iPhone 17.

Разработчики популярного бенчмарка Antutu опубликовали очередной рейтинг, только на этот раз не самых выгодных телефонов, а топ мобильных устройств от Apple, которыми сильнее всего довольны пользователи. В топе представлены все устройства компании на iOS и iPadOS.

Результаты исследования оказались очень интересными. Так, если смотреть только на смартфоны, то самые высокие оценки у iPhone 12 mini (95,73%). В 2020 смартфон приняли прохладно из-за его крошечного размера и, как следствие, маленького аккумулятора, но спустя годы устройство получило второе дыхание и обрело популярность, особенно у фанатов "компактов".

Сразу за ним идет iPhone SE (2020) с рейтингом одобрения 95,02%, который предоставляет доступ к экосистеме Apple по доступной цене. Несмотря на объективное устаревание, его владельцы продолжают им пользоваться и остаются довольными.

Самый новый смартфон в списке – iPhone 17 Max. Он оказался на 9-м месте с 93,6% положительных отзывов. Главный флагман Apple получил несколько важных обновлений по части камеры, автономности и охлаждения корпуса, закрыв потребности разных пользователей, отмечают авторы топа.

Лидером же топа стал iPad Air 4. Также в топ-10 нашлось место iPhone 8, iPad Pro 2024 (11 дюймов), iPad Pro 4 (11 дюймов), iPad Air 5 (13 дюймов) и двум версиям iPad Pro 4.

Ранее появилась информация, что Apple впервые за более чем десятилетие планирует изменить традиционный график выпуска iPhone, разделив запуск iPhone 18 на две части: осенью 2026 и весной 2027 года.

СМИ узнали, что Apple близка к большому редизайну смартфонов на уровне iPhone X – по последним утечкам, iPhone 18 может стать первым iPhone с подэкранной технологией Face ID.

