Елена Тополя раскрыла реакцию родителей на развод с солистом группы 'Антитела'

Певица говорит, что родители не верили в серьезность этого шага.

Украинская певица Елена Тополя рассказала, как родители узнали о ее разводе с солистом группы "Антитела" Тарасом Тополей, с которым они прожили в браке 12 лет.

В интервью Люкс ФМ артистка сказала, что сообщила родителям еще до того, как они выступили с совместным обращением к поклонникам. На вопрос Евгения Фешака о том, уговаривали ли семьи Тараса и Елены их передумать, певица ответила так:

"Я не знаю, как родители Тараса, но мои родители думали: "Да помиритесь, все будет хорошо". Я не знаю, я ничего не загадываю, ничего не планирую. Сейчас так, мы решили это вдвоем, и сейчас такой такой выбор".

На предположение ведущего о том, что финальное решение о разрыве могло принадлежать не ей, а Тарасу, Елена заверила, что они пришли к этому вместе. "Это решение двоих", - добавила певица.

Напомним, о том, что украинские артисты Тарас и Елена Тополя развелись после двенадцати лет брака, стало известно в начале декабря. Пара была замужем с 2013 года и воспитывала троих детей: сыновей Романа и Марка и дочь Марию.

В заявлении отмечалось, что решение о разводе было взаимным. Пара отметила желание сохранить взаимное уважение и достоинство, а также пожелала друг другу успеха в будущем. Артисты также заверили, что останутся партнерами в воспитании детей.

