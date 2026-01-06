Прекращение огня в Украине: Зеленский и Макрон объяснили, как будет работать мониторинг его соблюдения

На заседании Коалиции желающих заложены механизмы будущего мониторинга соблюдения режима прекращения огня под руководством США. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сказал на пресс-конференции после встречи лидеров стран - участниц Коалиции желающих в Париже.
Как рассказал президент Франции, сегодня на заседании впервые было определено, что позиции Украины, Коалиции желающих и США совпадают, чтобы предоставить постоянные надежные гарантии безопасности для Украины.
По его словам, эти гарантии безопасности имеют несколько компонентов.
В частности, было согласовано создать координационный центр при оперативном штабе коалиции для того, чтобы совместно работать на военном уровне, усиливать оперативное сотрудничество между Украиной и Коалицией желающих. Макрон сообщил:
"Во-первых, заложили механизмы мониторинга соблюдения режима прекращения огня под руководством США, при участии стран Коалиции, которые подтвердят свое участие... Во-вторых, поддержка для Вооруженных сил Украины, которые являются первой линией обороны для сдерживания агрессии".
Он сказал, что речь идет о численности ВСУ на уровне 800 тысяч военных. Эту украинскую армию надо будет материально обеспечивать для того, чтобы она "могла сдерживать потенциальную агрессию".
Макрон добавил, что договорено "продолжить нашу подготовку к организации многонациональных сил по развертыванию в воздухе, на море и на суше, чтобы обеспечить обеспечение безопасности после прекращения огня".
По его словам, была проведена большая работа на уровне главнокомандующих Вооруженными силами. Он подчеркнул участие Италии, Польши и Турции относительно распределения ответственности в рамках в этого формата.
Также президент Франции добавил, что было проговорено, как юридически закрепить эти обязательства по поддержке Украины в случае нового нападения со стороны России.
"Мы также продолжаем сближать наши позиции по вопросам реконструкции и экономической поддержки", - сказал Макрон.
Что сказал Зеленский по этому вопросу
В свою очередь, как сообщил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, определены страны, которые готовы брать лидерство "в элементах обеспечения безопасности на земле, в небе и на море, в восстановлении (Украины)".
"Определено, как силы будут управляться, на каких уровнях будет командование. Должно быть определено как будет работать мониторинг. Должно быть абсолютно четко определено как будет поддерживаться и финансироваться надлежащая сила и количество украинской армии", - сказал Зеленский.
Президент Украины выразил позицию, что ключевой элемент - это украинская сила.
"На основе нашей армии будут эффективно работать все ниши элементы", - добавил Зеленский.
Как сообщил глава государства, военные Франции, Великобритании и Украины детально работали по размещению, количеству, конкретных видов оружия, составляющих Вооруженных сил, которые нужны и смогут сработать. Он пояснил:
"У нас уже есть такие необходимые детали. Мы понимаем какая страна, и на что готова из всех стран Коалиция желающих".
Также он сказал, что очень предметно сегодня говорили с американской командой по поводу мониторинга, чтобы не было нарушений мира.
"Америка готова работать по этому поводу. Это для нас очень важно", - сказал Зеленский.
Миротворцы в Украине
Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 января, в Париже президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер поставили подписи под декларацией о намерениях по развертыванию контингента многонациональных гарантийных сил в Украине после установления прекращения огня.