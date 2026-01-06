Что есть, чтобы волосы не выпадали и были густыми: диетолог назвала 16 полезных продуктов

Питание - один из важнейших факторов для здоровых волос.

Все мечтают о крепких, здоровых и густых волосах. Однако не все их имеют из-за ряда факторов: возраста, генетики, состояния здоровья, питания. Различные средства для внешнего ухода за волосами и пищевые добавки в основном дают лишь ограниченный эффект, пишет RealSimple.

По мнению диетолога Бьянки Тамбурелло, более комплексным подходом является формирование здоровых привычек образа жизни, в частности употребление определённых продуктов, полезных для роста волос. Она назвала 16 продуктов, которые, конечно, не заставят волосы мгновенно отрасти на несколько сантиметров, но их регулярное включение в сбалансированный рацион может со временем замедлить выпадение и способствовать более густым и здоровым волосам.

1. Устрицы

Хотя устрицы нравятся не всем, у тех, кто их любит, есть еще одна причина их есть, ведь этот продукт является отличным источником цинка. Одна тихоокеанская устрица содержит в среднем 8,31 миллиграмма цинка, что составляет около 75% от суточной нормы, говорит эксперт.

Отмечается, что этот элемент играет важную роль в здоровье кожи и волос. Исследование, опубликованное на платформе Springer Nature, показало, что дефицит цинка вызывает алопецию, проблемы кожи головы или выпадение волос. Цинк необходим для роста и восстановления тканей, помогает поддерживать правильное функционирование сальных желез вокруг волосяных фолликулов.

2. Яйца

Употребление большего количества яиц - хороший способ улучшить состояние волос. Они содержат достаточное количество цинка, биотина, витамина D, белка. Так, в одном яйце около 12,4 грамма белка и 98,4 МЕ витамина D.

Известно, что белок является строительным блоком каждой структуры в организме, в том числе и волос. Исследование, вышедшее на страницах National Library of Medicine, показало: пониженный уровень витамина D связан с увеличением случаев выпадения волос по женскому типу в исследуемой группе из 45 женщин. Другое исследование выявило подобный результат у мужчин.

3. Лосось

Лосось поддерживает здоровье волос не только благодаря высококачественному белку, но и омега-3 жирным кислотам, витамину D и витаминам группы В.

"Как зарегистрированный диетолог я рекомендую лосось из Чили, поскольку он особенно богат полезными для волос омега-3 жирами и содержит мало ртути", - говорит Тамбурелло.

Она объяснила, что омега-3 жирные кислоты положительно влияют и на состояние кожи, и на рост волос. Исследование пищевых добавок, проведенное с участием 120 женщин, показало, что шесть месяцев приема добавки, содержащей омега-3 и омега-6 жирные кислоты, привели к уменьшению выпадения волос и улучшению их густоты. Результаты исследования вышли в National Library of Medicine.

4. Греческий йогурт

Йогурт - тоже отличный продукт для здоровья волос благодаря содержанию белка, витаминов группы В, витамина D. Дополнительным бонусом является то, что он также богат кальцием, который поддерживает здоровье костей. Витамины группы В и фолат предотвращают выпадение волос.

5. Бульон из костей

Одним из белковых компонентов, особенно важным для красивых волос, является коллаген - структурный белок в организме. Ученые выяснили, что он способствует здоровому росту волос, а также предотвращает их выпадение. Когда речь идет о продуктах, богатых коллагеном, мало что может быть лучше костного бульона.

"Костный бульон - отличный источник коллагена, и он богат сытным белком, который, как мы знаем, также важен для здоровья волос", - пояснила Тамбурелло.

6. Овес

Овес содержит кремнезем, который связывают с уменьшением выпадения волос, а также увеличением их яркости и здоровьем кожи головы.

"Кремнезем играет определенную роль в доставке важных питательных веществ к волосам и коже", - отметила Тамбурелло.

7. Авокадо

Авокадо является популярным источником полезных жиров и содержит много питательных веществ.

"Витамин Е и токотриенол, антиоксидант, содержащийся в авокадо, могут помочь улучшить здоровье волос", - утверждает Тамбурелло.

8. Орехи и семена

Тамбурелло отмечает, что оксидативный стресс может способствовать выпадению волос. А бороться с ним можно, употребляя продукты с высоким содержанием антиоксидантов. Это в основном пища растительного происхождения, в частности орехи и семена.

"Употребление большего количества орехов и семян может помочь вашим волосам расти быстрее. Семена чиа, семена льна и грецкие орехи содержат много растительных источников полезных жиров омега-3, которые могут способствовать росту волос", - пояснила эксперт.

9. Фасоль

Фасоль является отличным источником растительного белка, а также богата полезными для волос растительными соединениями: железо, цинк, биотин. Нут также имеет высокое содержание этих элементов.

10. Темный шоколад

Темный шоколад богат важными питательными веществами для волос и кожи: железо, магний, растительные полифенолы. Последние, например, помогают увеличить кровоток к коже, что повышает ее плотность и увлажнение. А хорошее состояние кожи создает оптимальную среду для роста волос.

Для максимального антиоксидантного эффекта, выбирая шоколад, стоит убедиться, что он содержит 70% или более какао. Впрочем, этот продукт надо употреблять умеренно.

11. Шпинат

Шпинат богат железом, фолиевой кислотой, витаминами А и С, которые помогают поддерживать здоровье волосяных фолликулов. Витамин А помогает контролировать выработку кожного сала - маслянистого вещества, которое увлажняет кожу головы. Здоровая, хорошо увлажненная (но не чрезмерно) кожа головы может лучше поддерживать состояние волос. Он также способствует росту клеток, что является важным для здоровья волосяных фолликулов.

Между тем витамин С помогает вырабатывать коллаген и может способствовать здоровью кожи головы и волос. Уровень железа также связан со здоровыми волосами: исследование показало, что люди с низким уровнем железа чаще страдают выпадением волос.

12. Цитрусовые

В апельсинах, лимонах, лаймах, грейпфрутах вы обязательно найдете чрезвычайно высокий уровень витамина С, полезного для волос. Эти фрукты также содержат витамин А и растительные соединения, которые способствуют их росту.

"Витамин С действует как антиоксидант, помогая защищать клетки организма, в том числе и волосяные фолликулы", - говорит Тамбурелло.

13. Ягоды

"Ягоды хорошо известны высоким содержанием мощных антиоксидантов, которые помогают защитить клетки организма от вредных веществ, а также положительно влияют на клетки волос и волосяные фолликулы", - пояснила эксперт.

Больше всего антиоксидантов в малине, ежевике и чернике. Кроме того, они чрезвычайно богаты витамином С, который способствует росту волос.

14. Перец

Кроме полифенолов, перец богат витамином С, который способствует выработке коллагена и усвоению железа. Один большой сладкий красный перец содержит 210 миллиграммов витамина С, что значительно превышает 100% от суточной нормы.

15. Огурцы

Огурцы имеют высокое содержание воды, а также кремния, который укрепляет волосы и способствует их росту. Увеличение потребления кремния положительно влияет на кожу и волосы. К тому же он может улучшить упругость кожи и уменьшить ломкость ногтей.

16. Сладкий картофель

Сладкий картофель, как и морковь, содержит бета-каротин - красно-оранжевый пигмент. Наш организм превращает его в витамин А, который способствует росту волос. В сладком картофеле также много антиоксидантов, витамина С, который помогает защитить клетки от повреждения.

