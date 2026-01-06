В Украине 7 января запланированы отключения света: как будут действовать графики в среду

Причиной введения мер ограничения являются последствия российских атак на энергетические объекты.

В среду, 7 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает Укрэнерго.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - отметили в "Укрэнерго".

В компании призвали граждан потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.

Недавно энергетический эксперт Геннадий Рябцев сообщил УНИАН, что ожидаемое снижение температуры воздуха на этой неделе может привести к увеличению продолжительности отключений света до одного часа.

Также специалист отметил, что некоторые атомные электростанции, которые являются главным источником электроэнергии в нашей стране, сегодня даже без обстрелов работают нестабильно из-за технических трудностей. По его словам, учитывая эти проблемы, возникают вопросы относительно качества работ на энергоблоках во время прошлогодней ремонтной кампании.

