Ночью СБУ поразила ракетно-артиллерийский арсенал и нефтебазу в России, - источники

Из арсенала поставлялись боеприпасы для складов низшего уровня западного и центрального направлений.

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно отработали по двум вражеским объектам в тылу РФ. Как сообщили источники УНИАН в спецслужбе, в Нейском районе Костромской области вспыхнул масштабный "хлопок" на арсенале №100 Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ).

На этом складе всю ночь раздавались мощные взрывы в результате детонации боеприпасов. Местные власти начали эвакуацию населения из близлежащих населенных пунктов.

По словам собеседника, это был важный для врага арсенал, поскольку с него поставлялись боеприпасы для складов низшего уровня западного и центрального направлений.

Также дроны "Альфы" СБУ поразили нефтебазу "Геркон Плюс" в населенном пункте Стрелецкие Хутора Липецкой области. В результате атаки там начался интенсивный пожар. Эта нефтебаза обеспечивала нефтепродуктами три области: Тамбовскую, Воронежскую и Липецкую.

"В Новом году СБУ продолжает успешно работать по военным и нефтяным объектам РФ, уменьшая способность врага обеспечивать свою армию боеприпасами и топливом. Все российские тыловые объекты, которые работают на войну против Украины, являются абсолютно законными целями", - сообщил информированный источник в СБУ.

Другие удары СБУ по объектам в России

Как сообщал УНИАН, 31 декабря дальнобойные дроны СБУ поразили нефтебазу "Темп" в городе Рыбинск Ярославской области РФ. Она входит в систему росрезерва и предназначена для хранения больших объемов горючего.

После попаданий беспилотников СБУ на объекте вспыхнул масштабный пожар. Город Рыбинск является крупным транзитным и логистическим узлом, а сама нефтебаза "Темп" - важным звеном в хранении и распределении нефтепродуктов в северо-восточном регионе РФ.

