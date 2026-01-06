Политика Трампа толкает Латинскую Америку в объятия Китая, - Foreign Policy

США рискуют потерять политическое и экономическое влияние в Латинской Америке, считают эксперты.

Агрессивная политика администрации США в отношении Латинской Америки, в частности военное вмешательство в Венесуэле, подрывает международное право и возрождает модель имперского доминирования, которая уже ранее приводила к длительной враждебности в регионе. Соединенные Штаты рискуют потерять политическое и экономическое влияние, ведь Латинская Америка, вероятно, все активнее будет искать альтернативных союзников - прежде всего в Китае.

Об этом профессор государственного управления в Американском университете Уильям ЛеоГранде и директор Проекта документации Кубы в Архиве национальной безопасности Университета Джорджа Вашингтона Питер Корнблу пишут на страницах Foreign Policy.

Они напомнили, что после военной операции против Венесуэлы и захвата диктатора Николаса Мадуро США открыто заявили о намерении восстановить свое доминирование в Западном полушарии. А до этого, в течение прошлого года, Трамп угрожал начать военные удары в Мексике и Колумбии, захватить Панамский канал, ввести новые экономические санкции против Никарагуа и Кубы.

Венесуэла, говорится в статье, находится в центре агрессивной политики Трампа с сентября, когда американские военные начали уничтожать в Карибском море лодки, которые якобы принадлежали наркоконтрабандистам, а сам Трамп обвинил Мадуро в том, что тот является наркотеррористическим боссом.

Однако, по мнению экспертов, на самом деле действия Трампа в отношении Венесуэлы не связаны с наркотиками.

"Венесуэла не производит кокаин (не говоря уже о фентаниле). Она является вторичным транзитным пунктом для колумбийского кокаина, который в основном направляется в Европу. Кокаин, предназначенный для рынка США, направляется на север из Колумбии и Эквадора через Тихий океан или по суше через Мексику", - пишут они.

Более того, с их точки зрения, если бы главной целью Трампа было наказание наркоторговцев, он бы не помиловал бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, который был осужден за содействие незаконной перевозке более 400 тонн кокаина в США.

Исторические параллели

Аналитики проводят параллели нынешних событий в Западном полушарии с периодом активных американских интервенций в Латинской Америке сто лет назад, которые, в конце концов, привели к глубокому недоверию в регионе к США. И тогда Вашингтон вынужден был перейти к политике "доброго соседа", чтобы восстановить отношения и заручиться поддержкой перед Второй мировой войной.

Нынешняя стратегия, по оценкам авторов статьи, фактически провозглашает ограниченный суверенитет для стран, которые США считают своей сферой влияния, ведь в их новой Стратегии национальной безопасности прямо указано, что Америка должна оставаться доминирующей силой в Западном полушарии, и это вызывает опасения относительно дальнейших интервенций.

Латинская Америка будет искать возможность уменьшить зависимость от США

ЛеоГранде и Корнблу считают, что в краткосрочной перспективе латиноамериканские страны имеют ограниченные возможности для противодействия давлению США, однако в средне- и долгосрочной перспективе регион все активнее будет искать альтернативы, чтобы уменьшить экономическую зависимость от Вашингтона и расширить сотрудничество с Европой и Азией.

Вероятно, особую роль в этом процессе играет Китай, который за последние годы существенно нарастил экономическое и политическое присутствие в Латинской Америке, предполагают эксперты. Ведь в течение последнего десятилетия ежегодные доклады Южного командования США называют Китай стратегическим конкурентом и растущей угрозой американским интересам в полушарии, отмечают аналитики.

"Политика "доброго соседа" Рузвельта была направлена на построение союзов в Латинской Америке перед лицом надвигающейся войны в Европе. Трамп же, похоже, считает, что Соединенным Штатам в регионе не нужны союзники, а лишь вассалы Если кто-то в мире и аплодирует вмешательству Трампа в Венесуэле, то это, без сомнения, председатель КНР Си Цзиньпин", - пишут они.

Политика Трампа в отношении Латинской Америки

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп заявил, что США "будут управлять" Венесуэлой, пока там на стабилизируется политическая ситуация после свержения режима Николаса Мадуро. Также он не стал скрывать, что его очень интересует венесуэльская нефть. Он в частности вспомнил историю с принудительной национализацией нефтяной промышленности в Венесуэле в 1970-х и 2000-х годах, в которую американские компании сделали значительные инвестиции.

Мы писали, что Трамп усиливает спекуляции по Гренландии, Кубе и Колумбии после свержения Мадуро. Издание AP указало на рост беспокойства среди союзников, а также напряжение в отношениях с Кубой и Колумбией на фоне угроз и обвинений президента США. Отмечалось, что в целом администрация США демонстрирует готовность действовать силовыми методами и игнорировать международные нормы, что может иметь серьезные последствия для региональной и глобальной стабильности.

