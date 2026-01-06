А24 сняла темную версию 'Робин Гуда' с Хью Джекманом в главной роли: появился трейлер

Дату премьеры еще не объявили.

Студия A24 представила официальный трейлер фильма "Смерть Робин Гуда", главную роль в котором исполнил Хью Джекман ("Логан", "Росомаха").

Согласно официальному синопсису, новая версия легенды о Робине Гуде будет значительно мрачнее классических экранизаций. Герой Джекмана - сломленный годами насилия и преступлений отшельник, который вынужден столкнуться со своим прошлым. После тяжелого ранения он оказывается под опекой загадочной женщины, которая может дать ему шанс на искупление.

Ленту снял режиссер и сценарист Майкл Сарноски, известный по фильмам "Свинья" и "Тихое место: День первый". Кроме Джекмана, в фильме снялись Джоди Комер ("Убивая Еву", "28 лет спустя"), Билл Скарсгард ("Носферату", "Оно"), Ноа Джуп ("Тихое место", "Аутсайдеры") и Мюррей Бартлетт ("Белый лотос", "Добро пожаловать в "Чиппендейлс").

Основные съемки начались в начале февраля 2025 года в Северной Ирландии, а завершились в конце марта. Премьера "Смерти Робина Гуда" в кинотеатрах запланирована на этот год.

Напомним, недавно A24 и Studiocanal выпустили дебютный трейлер криминального триллера "How To Make A Killing" с Гленом Пауэллом в главной роли.

Актер сыграл сына женщины из состоятельной семьи, которую в свое время выгнали после рождения ребенка. После ее смерти в нищете и одиночестве Беккет решает вернуть семейное наследство.

