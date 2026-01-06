Поют российские песни: в Киеве работает 'школа', в которой изучают 'русский мир', - расследование

В подпольной школе придерживаются советской системы образования, смотрят российские фильмы и поют российские песни.

В Киеве в монастыре Украинской православной церкви московского патриархата "Голосеевская пустынь" работает подпольная школа, где детям прихожан преподают по советским учебникам, показывают российские фильмы и учат российских песен.

Как говорится в расследовании "Слідства.Інфо", сейчас в подпольной школе учится более 60 детей. В частности, это ученики с первого по девятый класс. По словам руководительницы заведения, в школе работает 16 учителей.

Директором подпольной школы является Анна Болгова. Она основала так называемую православную школу "Перспектива" для христианских детей, которая работает с февраля 2025 года. Директор называет это заведение "семейным клубом", который работает как обычная школа - дети учатся пять дней в неделю с 9:00 до 14:00. Также есть группа продленного дня. Документы же школьников для формальности находятся в лицензированных украинских школах, хотя дети там не учатся.

В ходе расследования удалось выяснить, что в подпольной школе придерживаются советской системы образования. Например, привычные четыре класса начальной школы сократили до трех.

При этом, в расписании занятий для первого класса журналисты увидели предмет "славянский язык". Впрочем, учительница начальной школы Лариса Абросимова объяснила, что на самом деле это - русский язык.

Вместе с тем, хотя учительница утверждает, что обучение происходит на украинском языке, родители учеников говорят, что "пятьдесят на пятьдесят". Мать одной из учениц школы рассказала:

"Здесь есть большой плюс изучения русского языка, чтения и обучения, потому что, я говорю, ну должен же человек, у которого, по факту, родной русский язык, писать грамотно на этом языке".

Кроме того, во время экскурсии по школе удалось ознакомиться с учебниками, по которым учатся первоклассники. Среди них, например, арифметика 1966 года издания, то есть советских времен.

"Она рассчитана на три года, поэтому мы и взяли ее. Шестьдесят шестой год издания. Зато дети потом знают математику очень хорошо", - говорит учительница начальных классов.

При этом, директор школы при монастыре также рассказала о таких предметах как "Фильм" и "Музыка".

"По понедельникам мы показываем фильмы хорошие. Последний раз показывали фильм "5 секретов настоящего мужчины" проекта "Общее дело" из России", - сообщила Болгова.

Она также добавила, что на уроках музыки дети поют советские песни:

"Конечно, там чудесные песни были. Сейчас еще старшая школа учит: "Под небом голубым есть город золотой" (песня российской группы "Аквариум").

Как отмечают расследователи, судя по словам директора, это образовательное учреждение при монастыре несмотря на то, что имеет все признаки обычной школы (полный учебный день с 9:00 до 14:00, группа продленного дня, контрольные работы, оценки и др.), работает без официальной лицензии.

Кроме того, мать одной из школьниц рассказала, что документы ее дочери лежат в другой школе, которая является легальной, а обучение происходит при монастыре.

Запрет УПЦ МП в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине официально запрещена деятельность Русской православной церкви и религиозных организаций, аффилированных с ней. В частности, это касается УПЦ МП.

В прошлом году Львовская область стала первой в Украине, где больше не осталось ни одной зарегистрированной религиозной общины Украинской православной церкви Московского патриархата.

