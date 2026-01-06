Сможет ли Европа отбиться от России без США: The Economist смоделировало сценарий

По мнению экспертов, Европа сможет противостоять России только в короткой войне.

Если Россия в 2027 году нападет на одну из стран НАТО, например Латвию, и США откажутся участвовать в войне, то Европа сможет противостоять России только в короткой войне.

К такому выводу, смоделировав ситуацию, пришли профессор кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона, академический директор Кембриджской инициативы по безопасности Дэвид Джио и бывший заместитель начальника штаба обороны Великобритании, преподаватель колледжа Эммануэля Кембриджского университета Даг Чалмерс. Своими соображениями они поделились на страницах The Economist.

Эксперты описали возможный сценарий, согласно которому в марте 2027-го российские бронетанковые подразделения пересекли границу Латвии вблизи Резекне, захватили железнодорожную станцию и двинулись в направлении Даугавпилса - второго по величине города страны, где половина населения является этническими русскими.

Видео дня

"Их цель - захватить небольшой кусок территории под предлогом того, что "русскоязычные общины" нуждаются в защите Москвы. Российские войска быстро возводят укрепленные позиции и разворачивают мобильные системы ПВО, тогда как их президент Владимир Путин... ждет, как отреагирует НАТО", - пишут они.

Впрочем, согласно сценарию, президент США Дональд Трамп объявляет, что Америка не будет воевать за клочок Латвии, который, по его словам, "по сути, и так российский", мол, РФ слишком мощная, чтобы с ней воевать. К тому же, по мнению Трампа, слабость Европы фактически и спровоцировала это вторжение, пишут эксперты.

"Этот вымышленный захват территории в Латвии заставляет НАТО задуматься над тем, что раньше казалось немыслимым: может ли Альянс без Америки сдержать, а затем и отразить российское наступление?" - говорится в статье.

Европа способна вести короткую войну

По словам авторов, любая теория победы НАТО без американских войск начинается с признания: Европа способна вести короткую войну, но не затяжную.

"Без тяжелых транспортных средств, дозаправки в воздухе, воздушных систем управления и контроля, спутниковой разведки и глубоких запасов боеприпасов, которые предоставляют США, европейская способность поддерживать интенсивные боевые действия иссякнет за считанные недели", - отметили Джио и Чалмерс.

Они отметили, что это не означает неизбежного проигрыша Европы, ведь Европа без Америки имеет огромные демографические и экономические преимущества, но проблема в том, что экономика и общество России уже настроены на войну, и чтобы европейским странам НАТО отбиться от захватчиков как можно скорее, придется срочно принимать политические решения, оперативно усиливать восточный фланг и перехватывать инициативы еще до того, как Россия сможет воспользоваться промышленными и логистическими возможностями Европы.

"К сожалению, Путин продемонстрировал готовность к длительным войнам - при условии, что Китай оказывает поддержку Он менее чувствителен к потерям и материальным жертвам, чем его демократические оппоненты. Если Кремль увидит, что внутренняя политика в Западной Европе начинает шататься, он может просто пережить начальные неудачи и продолжать давление, как это происходит в Украине. Чем дольше будет длиться война, тем хуже шансы Европы без Америки как "арсенала демократии"", - отметили эксперты.

По их словам, первый этап войны будет заключаться в сдерживании и локализации начального российского удара:

"Европейские армии, особенно Польши, стран северной Европы, Балтии, Германии, имеют современное вооружение, отработанные планы и доступ к железнодорожным и автомобильным сетям, позволяющие относительно быстро перебрасывать подкрепления на восток. Если Европа сможет избежать разгрома в первые дни, она способна сдержать вторжение достаточно надолго, чтобы нарастить силы", - говорится в материале.

Какие проблемы могут возникнуть

Впрочем, по мнению Джио и Чалмерса, возвращение захваченных территорий будет сложным, ведь для этого Европе понадобится не только локальное преимущество, но и подавление российской ПВО на территории самой России - шаг, на который многие члены НАТО могут не пойти. А Путин, отмечается, хорошо понимает эту логику и, конечно, воспользуется ею.

Кроме того, могут обостриться политические разногласия внутри НАТО. Если Великобритания, Польша, страны Балтии и северной Европы считают Россию главной угрозой, то многие средиземноморские члены чувствуют меньшую опасность и, соответственно, готовы идти на меньшие риски.

"Такие разные представления об угрозах могут быстро превратить НАТО в более узкую "коалицию желающих" с меньшей боевой мощью. Нетрудно представить, что Венгрия или Словакия откажутся от участия; Турция, еще один член НАТО, может вместо этого искать роль посредника", - утверждают авторы.

К тому же различаются европейские возможности в оперативном плане, пишут Джио и Чалмерс. Так, на суше Европа, по их мнению, относительно хорошо подготовлена к короткому бою. В воздухе Европа имеет лучшие истребители, чем Россия, но она страдает от нехватки самолетов дозаправки и воздушных систем управления и контроля - активов, которые долгое время предоставляли США. Также на море Европе пришлось бы распылять ресурсы, пытаясь доминировать одновременно в Балтийском и Черном морях и на северных подступах.

"В кибероперациях Европа держится на уровне, хотя часть критической инфраструктуры принадлежит американским компаниям, сотрудничество с которыми может быть ограничено решением правительства США. Космос - еще одна уязвимость. Без американской спутниковой разведки Европе пришлось бы полагаться на мозаику национальных ресурсов и потенциально ненадежных частных провайдеров, таких как Starlink", - говорится в статье.

По заключению авторов, Европа должна срочно инвестировать в собственные оборонные способности, расширять оборонно-промышленную базу и готовиться действовать без американского лидерства, иначе ставка на автоматическую помощь США будет оставаться опасным риском.

Нападет ли Путин на НАТО

Как сообщал ранее УНИАН, недавно бывший начальник ГУР МО Кирилл Буданов раскрыл планы России на страны Балтии и Польшу. По его словам, Европе следует быть готовой к нападению уже в 2027 году, мол, в планах Путина - оккупация стран Балтии. "Согласно основному плану, РФ должна была быть готова к началу действий в 2030 году. Сейчас планы скорректированы, пересмотрены в сторону сокращения сроков на 2027-й", - отмечал он.

По мнению аналитиков Института изучения войны, хоть Путин пообещал не нападать на ЕС и НАТО, однако ему нельзя верить, поскольку Россия уже неоднократно демонстрировала готовность игнорировать любые международные соглашения в своих интересах.

Вас также могут заинтересовать новости: