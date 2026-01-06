Герой сериала Джек Райан предсказал события в Венесуэле, но не предупредил Мадуро об аресте

События сериала 2019 года оказались пророческими.

Соавтор сериала Amazon 2019 года "Джек Райан" Карлтон Круз заявил, что существуют "удивительные параллели" между его сериалом и реальными событиями в Венесуэле, пишет Fox News.

Отрывки из второго сезона сериала стали популярными в социальных сетях в течение выходных. Там главный герой сериала Джек Райан, роль которого исполнил Джон Красински, объясняет политическую нестабильность в Венесуэле.

"Дело в том, что Венесуэла, возможно, является крупнейшим источником нефти и полезных ископаемых на планете. Так почему же эта страна переживает один из крупнейших гуманитарных кризисов в современной истории?", - говорил герой Красински.

Он также говорил в сериале, что политическую руину в Венесуэле вызвал "лидер страны Николас Рейес" - очевидная параллель с реальным диктатором Венесуэлы Николасом Мадуро, которого захватили военные США. В сериале главный герой говорит о нем: "он вдвое покорил национальную экономику" и "повысил уровень бедности почти на 400%".

Режиссер сериала Карлтон Круз говорит, что сейчас распознает много связей между эпизодами и реальным миром.

"Что всегда удивляет тебя как рассказчика, так это то, как часто реальные события догоняют вымысел. Целью того сезона было не пророчество, а правдоподобие. Когда ты основываешь историю на реальной геополитической динамике, реальность имеет свойство рифмоваться", - сказал Круз.

Круз добавил, что сериал всегда стремился сделать международные сценарии "правдоподобными" и базировал свой сюжет на напряженности, которая в то время касалась Венесуэлы. Он также сказал, что планировали создать ситуацию в сериале правдоподобной, Венесуэлу "рассматривали как страну, где демократические идеалы, экономическая реальность и геополитические интересы уже давно находятся в напряжении - и где выбор никогда не бывает простым".

В то же время, судьба диктатора в сериале отличается от той, что постигла Мадуро. Во втором сезоне "Джека Райана" президент Венесуэлы был отстранен после того, как американские войска прибыли в Президентский дворец, а затем он прошел выборы и окончательно потерял власть.

События в Венесуэле - последние новости

Напомним, что армия США нанесла воздушные удары по военным объектам в Венесуэле, применив авиацию, ракеты, а также дроны.

А спецназовцы захватили диктатора Николаса Мадуро и вывезли его в США вместе с женой Силией Флорес. Там их обвиняют в тяжких преступлениях, включающих торговлю наркотиками. Оба находятся в тюрьме. Рассмотрение судебного дела уже началось, и, как прогнозируется, продлится годы.

