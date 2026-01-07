Чехия готова продолжить 'снарядную инициативу', но при условии, - премьер Бабиш

При этом, премьер-министр Чехии отметил, что его страна не планирует направлять военных в Украину после войны для миротворческой миссии.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после встречи "Коалиции решительных" в Париже заявил, что инициатива по боеприпасам для Украины, которую инициировала его страна, может быть продолжена, но при условии, если ее будут финансировать другие страны. Заявление опубликовано на сайте правительства Чехии.

В правительственном заявлении указывается, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна имеет определенные оговорки относительно некоторых пунктов декларации. Бабиш добавил, что Чехия не планирует отправлять своих военных в Украину после завершения войны для контроля за соблюдением мира.

В то же время, премьер Чехии выразил мнение, что инициатива по боеприпасам для Украины может продолжаться, если ее финансированием готовы заниматься другие государства.

Он подчеркнул, что деньги граждан Чехии не будут тратиться на приобретение боеприпасов для Украины, а процедура должна быть прозрачной и происходить без коррупции.

"Хотя меня еще ждет заседание ДКНС (заседание Совета национальной безопасности, - прим. ред), где я узнаю больше деталей об инициативе по боеприпасам, но после всех переговоров, которые я уже завершил, я решил, даже после согласования с партнерами по коалиции, что мы не отменим инициативу по боеприпасам. Проект будет продолжаться, а Чехия будет выполнять роль координатора. Никакие деньги чешских граждан не будут вложены в инициативу боеприпасов. Процедура должна быть прозрачной и свободной от коррупции", - отметил Бабиш.

Украина и Чехия: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура выступил против предоставления оружия Украине и пожаловался на "воров хунты Зеленского". Окамура заявил, что, по его мнению, Запад наживается на поставках оружия Украине. Более того, он назвал это оружие неэффективным и заверил, что россияне его "разбивают еще до того, как оно попадает на фронт". Посол Украины в Чехии Василий Зварич отреагировал на эти обвинения и отметил, что эти слова следует расценить как личную позицию Окамуры. По мнению Зварича, такое мнение у чешского политика сформировалось под влиянием российской пропаганды.

Также мы писали, что оппозиционное политическое движение Чехии "Свобода и прямая демократия" после скандальных антиукраинских заявлений Окамуры планирует инициировать голосование в Палате депутатов о его отставке. Члены движения SPD считают высказывания Окамуры позорными и неприемлемыми. Они призвали Палату депутатов Чехии, а также премьера Чехии Андрея Бабиша дистанцироваться от этих заявлений.

