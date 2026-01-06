В СМИ 'слили' имя нового Бонда: кто может им стать

Британский актер Каллум Тернер, известный ролями во франшизе "Фантастические твари" и сериале "Властелины неба", может стать следующим исполнителем легендарного образа Джеймса Бонда.

Как пишет Daily Mail, 35-летний актер уже рассказывает друзьям о своем участии во франшизе, а среди знакомых эту новость называют "хуже всего скрытой тайной". Если Тернер действительно получит роль агента 007, Amazon сможет заключить контракт и с его невестой Dua Lipa, которая создаст новую песню для вступительных и финальных титров ленты. По словам источников, певица очень увлечена этой идеей.

Сейчас будущий фильм франшизы, известный как "Bond 26", является одним из самых ожидаемых в Голливуде. Съемки могут начать уже в этом году с прицелом на премьеру в 2027 году. Сценарий пишет Стивен Найт ("Острые козырьки"), а режиссером выступает Дени Вильнев ("Дюна").

Видео дня

Источники издания отмечают, что анлиец Калулум Тернер имеет все качества для роли Бонда - от своего облика до актерского мастерства.

Напомним, ранее СМИ сообщали имена и других претендентов на роль нового Бонда. В частности, рассматривались Аарон Тейлор-Джонсон ("Годзилла"), Джеймс Нортон ("Любовник леди Чаттерлей"), Идрис Эльба ("Лютер"), Джейкоб Элорди ("Солтберн"), Том Холланд ("Человек-паук") и Харрис Дикинсон ("Хорошая плохая девочка").

Вас также могут заинтересовать новости: