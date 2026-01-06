Уиткофф рассказал о проекте восстановления Украины после войны

Спецпредставитель Трампа отметил, что США планируют работать с BlackRock над восстановлением Украины после завершения войны.

Специальный представитель президента Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал, как США планируют помогать в послевоенном восстановлении Украины. Деталями он поделился во время пресс-конференции в Париже после заседания "Коалиции желающих".

По мнению Уиткоффа, мирное соглашение откроет широкие возможности для украинского народа.

"Для людей, которые вернутся домой после войны, чтобы они могли найти работу там (в Украине, - ред.). Мы работаем с BlackRock, с его директором Ларри Финком над проектом (относительно будущего Украины, - ред.). Мы считаем, что это будет очень-очень важно для народа Украины", - заявил он.

BlackRock является одной из крупнейших инвестиционных компаний мира, управляющей триллионами долларов и влияющей на глобальные финансовые рынки. Спецпосланник Трампа отметил, что эта инициатива считается решающей для будущего процветания и восстановления Украины.

"Вопрос территорий - самый критический, но мы надеемся достичь компромиссов", - добавил Уиткофф.

Ранее УНИАН сообщал, что зять Трампа и представитель американской делегации на переговорах с Украиной Джаред Кушнер отметил, что большинство вопросов по мирному соглашению решено, однако это не означает, что удастся в конце концов достичь мира. В то же время, Кушнер отметил, что мир не будет возможным без прогресса, который был достигнут в Париже сегодня. Зять Трампа подчеркнул, что мирное соглашение должно быть заключено при таких условиях, когда "обе стороны стремятся к деэскалации".

Также мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на заседании "Коалиции желающих" заложены механизмы будущего мониторинга соблюдения режима прекращения огня под руководством США. Макрон подчеркнул, что впервые было определено, что позиции Украины, "Коалиции желающих" и США совпадают, чтобы предоставить постоянные надежные гарантии безопасности для Украины. Президент Франции рассказал об участии Италии, Польши и Турции по распределению ответственности в рамках в этого формата.

