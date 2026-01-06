В Польше выбрали политиков года: Зеленский и Трамп - лидеры международного рейтинга

Среди отечественных политиков в Польше больше всего голосов получил президент Кароль Навроцкий.

В Польше выбрали политиков года на национальном и международном уровнях. Президент Украины Владимир Зеленский занял второе место в рейтинге иностранных политиков, пишет Onet.

Отмечается, что опрос проводил Центр исследования общественного мнения CBOS с 27 ноября по 8 декабря 2025 года. Поляков спрашивали, кто, по их мнению, заслуживает звания политика года на национальном и международном уровнях. Респонденты сами называли кандидатов из числа политиков, которых они знали.

Лучшим политиком международного масштаба 2025 года в Польше назвали президента США Дональда Трампа - его выбрали 11 процентов респондентов. Зеленский занял второе место с 5 процентами голосов, а президент Франции Эммануэль Макрон (3%) замкнул тройку лидеров.

Как отмечается, других политиков вспомнило небольшое количество респондентов. Так, около 1% назвали президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, экс-президента США Джо Байдена, мэра Нью-Йорка Зограна Мамдани, Папу Льва XIV, вице-президента США Джей Ди Венса.

Среди отечественных политиков в Польше больше всего голосов (16%) получил президент Кароль Навроцкий, а премьер-министр Дональд Туск и вице-премьер-министр и министр иностранных дел Радослав Сикорский разделили в рейтинге второе и третье места (по 8%).

Зеленский в рейтинге самых влиятельных людей Европы

Как сообщал ранее УНИАН, Зеленский вошел в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии Politico. В списке он занял 14-е место. Издание назвало президента Украины "джокером в колоде" и напомнило о его ссоре с президентом США Дональдом Трампом в феврале, которая была "разрушительной".

На первом месте рейтинга оказался президент США Дональд Трамп. Также в первую пятерку вошли премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Фридрих Мерц, лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и российский диктатор Владимир Путин.

