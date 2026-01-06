Экспорт российской нефти катится в пропасть, а цена бьет антирекорды, - Bloomberg

Россия сократила экспорт нефти более чем на 10% за три последних дня прошлого года и четыре дня нового года.

Экспорт российской нефти резко упал в последние недели прошлого года и продолжил снижение в начале 2026 года, а цена на российскую нефть с поставкой в Индию упала до минимума с марта 2023 года.

По данным издания Bloomberg, за период с 7 декабря 2025 года по 4 января 2026 года Россия ежедневно отгружала на экспорт в среднем 3,43 млн баррелей, что на 440 тысяч баррелей меньше, чем за период за период с 23 ноября по 21 декабря прошлого года.

В последние дни 2025 года и в начале нового года падение экспорта российского сырья было еще более впечатляющим. Журналисты отмечают, что за период с 28 декабря 2025 года по 4 января 2026 года на 30 танкеров было загружено 21,46 млн баррелей российской нефти, что более чем на 2 миллиона баррелей меньше, чем на предыдущей неделе.

Главным покупателем российской нефти и в дальнейшем остаются страны Азии, но и они сокращают ее импорт. По данным издания, за период с 7 декабря по 4 января Россия ежедневно отгружала азиатским клиентам в среднем 3,29 миллиона баррелей против 3,57 миллиона баррелей неделей ранее.

В то же время журналисты отмечают, что РФ прибегает к хитрости. Хотя статистика свидетельствует о сокращении экспорта российской нефти, часть кораблей не указывают конечный пункт назначения своих грузов, что позволяет изменить эту тенденцию.

"Танкеры все чаще указывают промежуточные пункты назначения, пока не пересекут Аравийское море, а некоторые из них никогда не указывают конечный пункт назначения, даже после швартовки для разгрузки", - констатирует издание.

При этом экспортные цены на российскую нефть по-прежнему находятся на уровне, близком к минимуму со времен полномасштабного вторжения.

Bloomberg, ссылаясь на информацию независимого международного информационно-аналитического агентства Argus Media, отмечает, что российскую нефть марки Urals продают в портах Балтийского и Черного морей по 36,69 и 34,82 доллара за баррель соответственно.

В то же время цены на российскую нефть с поставкой в один из крупнейших покупателей российского сырья - Индию - упали ниже 55 долларов за "бочку", обновив минимум с марта 2023 года - 54,64 доллара за баррель.

Санкции США против РФ и экспорт российской нефти

22 октября 2025 года США объявили о первых во времена президентства Дональда Трампа санкциях против РФ. Под удар попали нефтяные компании "Лукойл" и "Роснефть".

После введения американских санкций, ключевой покупатель российского сырья - Китай приостановил закупку российской нефти. Однако это продолжалось недолго, и рекордные скидки соблазнили Поднебесную продолжать импорт.

В свою очередь, Индия взяла курс на полный отказ от "черного золота" из России. Однако крупнейший индийский нефтепереработчик, несмотря на свои заявления, также продолжал закупать российскую нефть.

