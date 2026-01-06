'Укрэнерго' задолжало Гарпоку 15,6 млрд грн за зеленую энергию

Компания "Укрэнерго" задолжала госкомпании "Гарантированный покупатель" 15,6 млрд грн за финансовое стимулирование развития зеленой энергетики в Украине.

Соответствующую информацию опубликовал Гарпок на официальном сайте.

Также компания отмечает, что наибольшая недоплата "Укрэнерго" наблюдается за 2022 год и она составляет 33,8%.

В то же время, в период 2023-2025 годов расчеты находятся на высоком уровне. Недоплата за 2023 год составляет 0,8%, за 2024 - 10,7%, за 2025 - 5%.

Как сообщалось, задолженность участников балансирующего рынка перед "Укрэнерго" достигла рекордной отметки в 41 млрд грн.

При этом резко выросла задолженность "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка, которая в середине ноября достигла 21 млрд грн, что также является рекордным показателем. По сравнению с началом года, долг "Укрэнерго" перед участниками рынка увеличился на 27%.